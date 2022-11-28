博物館值逾千萬古金幣被盜光　竊匪靠一招得手

德國巴伐利亞州(Bavaria)最近發生失竊案，位於曼興(Manching)收藏有不少文化珍寶的凱爾特人和羅馬人博物館(Celtic-Roman Museum)，上周二(22日)遭賊人潛入，在短短9分鐘內將483枚、重約4公斤價值165萬美元(折合約1,290萬港元)的古金幣偷走。

綜合報道，德國警方與檢察官辦公室證實，凱爾特人和羅馬人博物館在上周二(22日)凌晨1點26分遭賊人闖入，賊人將整個曼興的互聯網路及電話網絡切斷，再解除博物館的警報系統，在短短9分鐘內，將撬開館內展示櫃偷走內裡483枚古金幣，迅速在凌晨1點35分離開。

這批古金幣的歷史最早可以追溯到公元前100年，於1999年在德國曼興出土，被認為是20世紀發現的最大一批凱爾特金幣。警方目前正就此案展開調查，發現這起竊案與此前在德勒斯登(Dresden) 綠色金庫的珠寶失竊案有相似之處，認為兩者之間可能有關係。綠色金庫的珠寶失竊損失逾1億美元，去年有6人被控參與搶劫，但失竊的珠室寶至今仍未尋回，估計已被切割出售。