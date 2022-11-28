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國際
2022-11-28 16:55:00

博物館值逾千萬古金幣被盜光　竊匪靠一招得手

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德國巴伐利亞州(Bavaria)最近發生失竊案，位於曼興(Manching)收藏有不少文化珍寶的凱爾特人和羅馬人博物館(Celtic-Roman Museum)，上周二(22)遭賊人潛入，在短短9分鐘內將483枚、重約4公斤價值165萬美元(折合約1,290萬港元)的古金幣偷走。

博物館逾1290萬古金幣僅9分鐘被盜，竊匪切斷整區通訊網絡。(Twitter)

博物館逾1290萬古金幣僅9分鐘被盜，竊匪切斷整區通訊網絡。(Twitter)

綜合報道，德國警方與檢察官辦公室證實，凱爾特人和羅馬人博物館在上周二(22日)凌晨126分遭賊人闖入，賊人將整個曼興的互聯網路及電話網絡切斷，再解除博物館的警報系統，在短短9分鐘內，將撬開館內展示櫃偷走內裡483枚古金幣，迅速在凌晨135分離開。

這批古金幣的歷史最早可以追溯到公元前100年，於1999年在德國曼興出土，被認為是20世紀發現的最大一批凱爾特金幣。警方目前正就此案展開調查，發現這起竊案與此前在德勒斯登(Dresden) 綠色金庫的珠寶失竊案有相似之處，認為兩者之間可能有關係。綠色金庫的珠寶失竊損失逾1億美元，去年有6人被控參與搶劫，但失竊的珠室寶至今仍未尋回，估計已被切割出售。

凱爾特人和羅馬人博物館(Celtic-Roman Museum)。(網上圖片)

凱爾特人和羅馬人博物館(Celtic-Roman Museum)。(網上圖片)

考古學家形容事件是災難 嚴重破壞文化

巴伐利亞科學與藝術部長Markus Blume形容今次盜竊是一場「災難」，竊匪亦對當地文化造成了嚴重破壞，他說：「這宗盜竊案明顯不是一人所為，你很難簡單地走進博物館就把這些寶藏帶走」，懷疑這是一個有組織及專業的犯罪組織所為。

國家考古收藏館負責人Rupert Gebhard指出，竊賊在盜走古金幣後，難以在公開市場上轉手出賣，因此擔心竊賊人可能會將這批珍貴的寶物熔成黃金後，以26萬美元(折合約203萬港元)的價格賤賣。

巴伐利亞科學與藝術部長Markus Blume形容今次盜竊是一場「災難」，竊匪亦對當地文化造成了嚴重破壞。(Twitter) 巴伐利亞科學與藝術部長Markus Blume形容今次盜竊是一場「災難」，竊匪亦對當地文化造成了嚴重破壞。(Twitter)
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