熱門搜尋:
國家隊訪港 自助餐優惠 郭嘉駿 Chiikawa 反起跑線聯盟2 FINNIE 香港小姐2024 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2024-08-23 10:18:00

博茨瓦納發現2492卡鑽石　全球史上第二大(有片)

分享：
博茨瓦納發現2492卡鑽石，全球史上第二大。(X)

博茨瓦納發現2492卡鑽石，全球史上第二大。(X)

adblk5

加拿大鑽石勘探公司Lucara Diamond周三(21)表示，在非洲南部國家博茨瓦納的卡洛威礦場發現一顆重達2,492卡的鑽石，是史上第2大鑽石，僅次於1905年南非比勒陀利亞附近發現的3106卡庫里南（Cullinan）鑽石；亦是該國迄今發現最大的鑽石。

這顆鑽石在博茨瓦納首都Gaborone以北500公里處的礦場出土，勘探公司表示，對這顆非凡的2,492克拉鑽石的出土感到欣喜若狂。但未有透露其品質和價值。這顆世界第二大的巨鑽，僅次於1905年南非出土的3,106克拉卡利南鑽石(Cullinan Diamond)，該鑽石被切割成9顆，多數鑲嵌在英國王室的珠寶中。

adblk6
勘探公司表示，對這顆非凡的2,492克拉鑽石的出土感到欣喜若狂。(X)

Lucara Diamond股價一度漲八成

博茨瓦納是世界上最大的鑽石生產國之一，約佔全球產量20%。博茨瓦納政府表示，這是該國迄今發現的最大鑽石。卡羅韋礦場以出土大型鑽石聞名，先前最大發現是2019年出土的1,758克拉Sewelo。第二大鑽石出土消息傳出後，帶動Lucara Diamond在瑞典斯德哥爾摩交易所的股價一度飈升80%，收市升逾44%

amJetso送大灣區航空首爾及台北機票  ⬇️⬇️ 立即參加⬇️⬇️

 
 