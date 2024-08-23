博茨瓦納發現2492卡鑽石　全球史上第二大(有片)

加拿大鑽石勘探公司Lucara Diamond周三(21日)表示，在非洲南部國家博茨瓦納的卡洛威礦場發現一顆重達2,492卡的鑽石，是史上第2大鑽石，僅次於1905年南非比勒陀利亞附近發現的3106卡庫里南（Cullinan）鑽石；亦是該國迄今發現最大的鑽石。

這顆鑽石在博茨瓦納首都Gaborone以北500公里處的礦場出土，勘探公司表示，對這顆非凡的2,492克拉鑽石的出土感到欣喜若狂。但未有透露其品質和價值。這顆世界第二大的巨鑽，僅次於1905年南非出土的3,106克拉卡利南鑽石(Cullinan Diamond)，該鑽石被切割成9顆，多數鑲嵌在英國王室的珠寶中。