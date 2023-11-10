卡塔爾美國斡旋以巴 冀停火3日換12人質

以軍部隊繼續在海空炮火掩護下，進攻加沙城，並在加沙北部與哈馬斯爆發巷戰。美聯社指，在巴人死傷愈來愈多下，以色列面臨來自盟友的壓力與日俱增。有外交消息稱，卡塔爾、埃及和美國，正斡旋爭取哈馬斯釋放約12名人質，當中一半是美國人，以換取人道主義停火3日。

以軍周三再發放片段，展示在加沙發現的哈馬斯地道，並指發動地面戰至今已摧毀130條，以軍則有34人陣亡，令新一輪衝突至今折損352人。哈馬斯亦發放片段，展示在加沙城與以軍交火情況，聲稱憑藉地道優勢伏擊並重創以軍。