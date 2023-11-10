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國際
2023-11-10 04:30:50
日報

卡塔爾美國斡旋以巴 冀停火3日換12人質

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以巴衝突

加沙戰況激烈，大批巴人平民連日離開家園往南撤。(路透社)

以軍部隊繼續在海空炮火掩護下，進攻加沙城，並在加沙北部與哈馬斯爆發巷戰。美聯社指，在巴人死傷愈來愈多下，以色列面臨來自盟友的壓力與日俱增。有外交消息稱，卡塔爾、埃及和美國，正斡旋爭取哈馬斯釋放約12名人質，當中一半是美國人，以換取人道主義停火3日。

以軍周三再發放片段，展示在加沙發現的哈馬斯地道，並指發動地面戰至今已摧毀130條，以軍則有34人陣亡，令新一輪衝突至今折損352人。哈馬斯亦發放片段，展示在加沙城與以軍交火情況，聲稱憑藉地道優勢伏擊並重創以軍。

巴方官員稱，衝突已造成近1.6萬巴人死亡，其中約四成是兒童。多間外媒引述聯合國官員、埃及官員、西方外交官及哈馬斯消息，指各方力爭周四促成3日人道主義停火。除以上述12名人質交換外，並容許埃及有更長時間向戰區運送人道物資。據報目前正斟酌停火時數，也顧慮到加沙北部戰鬥激烈，卡塔爾正待以方答覆。

馬克龍︰反恐亦不能不守規距

法國巴黎昨召開支持加沙平民的國際會議，討論提供人道援助。法總統馬克龍致辭稱，加沙平民正為以哈戰鬥付出代價，呼籲盡快人道停火，指保護平民是「毋庸談判」的事。他重申以色列有權自衛，但「所有生命平等」，反恐「亦不能全無規矩」。

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各界持續關注戰火會否擴大，新一輪以巴衝突爆發以來，美國駐敘利亞及伊拉克部隊遭最少40次襲擊，45名美軍受傷。美軍上月底空襲敘利亞境內由伊朗使用的設施後，日前再派2架F15戰機，空襲敘國東部一個伊朗革命衛隊使用的武器儲存庫。此外，美軍周四稱一架MQ9「死神」無人偵察機，在也門被伊朗支持的胡塞武裝擊落，美國中央司令部正調查事件。

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