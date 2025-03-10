卡尼當選加拿大自由黨新任黨魁　將接任總理

加拿大執政黨自由黨選舉新黨魁，預料結果在當地星期日晚公布，被稱為「政治素人」的前央行行長、當選執政自由黨新任黨魁卡尼(Mark Carney)將與現任總理杜魯多交接，並成為加拿大新總理。

被視為大熱門的59歲的卡尼最終獲壓倒性的85.9%得票，擊敗三名對手當選。被視為主要競爭對手的前副總理方慧蘭，得票只有8%。其餘兩名候選人，眾議院領袖古爾德，得票3.2％；前眾議員貝利斯得票3%。卡尼當選後回應美國總統特朗普加徵關稅發起貿易戰，指有人試圖削弱加拿大的經濟，指特朗普對加拿大製造及銷售的產品，以及謀生方式徵收不合理的關稅，攻擊加拿大家庭、工人和企業，不能亦不會讓他得逞，並指，加拿大將繼續實施報復性關稅，直至美國人展示對加拿大的尊重為止。