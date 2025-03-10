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國際
2025-03-10 09:43:00

卡尼當選加拿大自由黨新任黨魁　將接任總理

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卡尼當選加拿大自由黨新任黨魁，將接任總理。(AP)

卡尼當選加拿大自由黨新任黨魁，將接任總理。(AP)

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加拿大執政黨自由黨選舉新黨魁，預料結果在當地星期日晚公布，被稱為「政治素人」的前央行行長、當選執政自由黨新任黨魁卡尼(Mark Carney)將與現任總理杜魯多交接，並成為加拿大新總理。

被視為大熱門的59歲的卡尼最終獲壓倒性的85.9%得票，擊敗三名對手當選。被視為主要競爭對手的前副總理方慧蘭，得票只有8%。其餘兩名候選人，眾議院領袖古爾德，得票3.2％；前眾議員貝利斯得票3%。卡尼當選後回應美國總統特朗普加徵關稅發起貿易戰，指有人試圖削弱加拿大的經濟，指特朗普對加拿大製造及銷售的產品，以及謀生方式徵收不合理的關稅，攻擊加拿大家庭、工人和企業，不能亦不會讓他得逞，並指，加拿大將繼續實施報復性關稅，直至美國人展示對加拿大的尊重為止。

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卡尼(Mark Carney)將與現任總理杜魯多交接，並成為加拿大新總理。(AP) 卡尼指，加拿大將繼續實施報復性關稅，直至美國人展示對加拿大的尊重為止。(AP)

特朗普：最快周五向加拿大奶品木材加徵對等關稅

對於特朗普聲言要令加拿大成為美國第51個州，華府上周二(4)開始對加拿大及墨西哥貨品加徵關稅，加拿大對美國奶類產品及林木徵收高額關稅反擊，華府上周四(6)決定對符合《美墨加協議》(USMCA)的兩國貨品暫緩加徵關稅1個月，豁免期直至42日。特朗普上周六(8)表示，除非加方即時中止有關徵稅行動，否則白宮最快將於周五(14)便會向加拿大徵收對等關稅。

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