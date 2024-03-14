卡牌聖地秋葉原遭賊 黑衣男偷走價值26萬《遊戲王》稀有卡

日本東京驚傳罕見竊盜案！秋葉原一家卡牌店，昨日(13日)下午向警方報案，表示遭一名黑衣男子偷走一張價值近500萬日圓（約26萬港幣）的《遊戲王》稀有卡後逃逸，目前警方正追緝嫌犯行蹤。
據《NNN》與《NHK》等日媒綜合報導，位於JR秋葉原站附近的一家卡牌交易店「福福トレカ」，昨日(13日)下午5點左右向警方報案，表示「遊戲王卡牌遭客人偷走，他乘車逃逸。」
警方調閱監視器，隨即鎖定一名偽裝成顧客的黑衣男，當時他向店員表示「我想看看那張卡牌」，要求將價值近500萬日圓（約26萬港幣）的人氣動漫《遊戲王》一張稀有卡從展示櫃中拿出來。
不料當他拿到手後，又表示「卡牌太貴了，我在考慮到底要不要買」，接著在店內閒晃50分鐘，趁店員鬆懈移開視線後，隨即抓著這張稀有卡往外逃，跳上停在附近的車輛逃逸無蹤。
消息曝光後，大批記者到現場採訪，也詢問附近的卡牌粉絲，有人表示「放在展示櫃中的都是主力商品，每張都要數十萬日圓，而且都是全球僅有幾張的搶手程度」、「秋葉原的卡牌店應該是全日本單價最高的」
警視廳指出，男子年齡約20歲上下，體型偏瘦，犯案當時身穿黑衣黑褲，並非店裡的常客，目前正全力追捕中。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章