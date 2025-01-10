卡特國葬「讓美國短暫團結」 5位現任及前總統齊現身致敬

美國政府為100歲高齡辭世的前總統卡特舉行國葬，儀式周四(9日)在首都華盛頓國家大教堂舉行， 約三千人出席儀式，5名仍然在世的現任總統及前任總統，包括拜登、特朗普、奧巴馬、喬治布殊和克林頓均有現身，讓分裂的美國短暫出現「團結一刻」，另加拿大總理杜魯多亦有到場。
特朗普坐在奧巴馬旁邊，兩人不時交談，他入座前也與自己第一任期的副總統彭斯握手互動，彭斯4年前拒絕協助特朗普推翻輸給拜登的大選結果，兩人因而鬧翻。惟特朗普與今次大選落敗的現任副總統賀錦麗未有握手互動。
奧巴馬妻子缺席惹關注
另外，多名前第一夫人亦有到場，惟未見奧巴馬妻子米歇爾，有報道指，米歇爾正在夏威夷放長假。她的辦公室表示，米歇爾慰問卡特家人，但無透露缺席國葬原因。
拜登向卡特的品格致敬
卡特靈柩蓋上國旗，當地星期四早上移離國會山莊運往華盛頓國家大教堂，靈柩在美國海岸警衛隊樂團奏樂下抬入教堂。卡特的家人和拜登分別致悼詞。拜登回憶與卡特的友誼，又向卡特的品格致敬，指他的一生都教導自己，品格較擁有的權力或名銜有力量，令人明白每個人都應該獲得尊嚴和尊重，並得到平等的機會。拜登指卡特在卸任總統後亦樹立了典範，以美國普通公民身份帶來巨大改變。
當局早前將這日定為全國哀悼日，拜登下令聯邦政府所有行政部門和機構關閉，紐約股市亦休市。卡特上月29日在家鄉佐治亞州普萊恩斯家中去世，終年100歲。國葬儀式後，靈柩運回卡特的家鄉舉行私人葬禮，卡特最後會長眠已故妻子羅莎琳旁邊。