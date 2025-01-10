卡特國葬「讓美國短暫團結」 5位現任及前總統齊現身致敬

美國政府為100歲高齡辭世的前總統卡特舉行國葬，5名仍然在世的現任總統及前任總統，包括拜登、特朗普、奧巴馬、喬治布殊和克林頓均有現身（路透社）

美國政府為100歲高齡辭世的前總統卡特舉行國葬，儀式周四(9日)在首都華盛頓國家大教堂舉行， 約三千人出席儀式，5名仍然在世的現任總統及前任總統，包括拜登、特朗普、奧巴馬、喬治布殊和克林頓均有現身，讓分裂的美國短暫出現「團結一刻」，另加拿大總理杜魯多亦有到場。

特朗普坐在奧巴馬旁邊，兩人不時交談，他入座前也與自己第一任期的副總統彭斯握手互動，彭斯4年前拒絕協助特朗普推翻輸給拜登的大選結果，兩人因而鬧翻。惟特朗普與今次大選落敗的現任副總統賀錦麗未有握手互動。