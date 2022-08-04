印婦無仔生慘遭惡夫活活燒死 女兒寫血書討公道 惡夫下場大快人心

拉蒂卡說，她們情急下報警又電召救護車，卻沒人理會，再致電向舅父和外婆求救，他們到場才將母親送院，但母親已八成皮膚燒傷，留醫數日後不治。

英國廣播公司報道，案件在布蘭德斯哈赫爾市法院審理，事發於2016年6月14日，班薩爾(Manoj Bansal)在住所外朝妻子阿努(Anu)淋火水並點火，一班親戚在場「見證」。現年21歲的女兒拉蒂卡(Latika)與其17歲妹妹坦雅(Tanya)在庭上供稱，當日清晨，她們被母親的慘叫聲驚醒，卻無能為力，因為被鎖在房裡，「看著她遭火燒」。

姊妹斥父親是「魔鬼」

阿努2000年婚後生下一對女兒，但丈夫想要兒子，之後阿努墮胎6次，還是求子不遂。拉蒂卡姊妹供稱，母親長年遭受父親和家族成員欺凌折磨，父親經常毒打母親。班薩爾在庭上否認殺人，指是妻子自殺。

此案之所以受到外界關注，是因為拉蒂卡姊妹寫血書公開指控地方警察以較輕的「教唆自殺」，而非謀殺罪來起訴班薩爾。她們把血書寄給北方邦首席部長亞達夫申訴，結果負責的警員遭停職，亞達夫指示警方高層接手調查。

律師：為何女性要受懲罰

經審理後，法院上周二裁定班薩爾謀殺罪成，判囚終身。拉蒂卡姊妹事後受訪，形容父親是「魔鬼」，經過6年纏訟，終繩之於法，她們可舒一口氣。

代表律師沙瑪表示，在印度，這是女兒控告父親而勝訴的罕見案件，姊妹出庭逾100次，從未錯缺席，她們花了6年1個月伸張正義。他並強調，「這不僅是謀殺一個女人，而是反社會的罪行，子孩的性別從來不是由女人來決定，為何她要因此而受虐待和懲罰？」