印尼中資鋼鐵廠溶爐爆炸 13死包括5中國工人(有片)

印尼中蘇拉威西省一間中資鋼鐵廠今日(24日)發生爆炸，造成至少13死38傷，死者包括8名印尼籍及5名中國籍工人。
熔爐底部疑仍有易燃液體
鋼鐵廠位於中蘇拉威西省的莫羅瓦利工業園區，是不銹鋼與鎳鐵的生產基地。事發在當地早上5時半，一間中資鎳加工企業的工人維修溶爐時突然發生爆炸起火，火勢猛烈冒出大量濃煙，直至9時多救熄。影片可見大批工人把昏迷不醒的同事送上車輛離開現場。
初步調查顯示，熔爐底部當時可能仍有易燃液體，有人維修熔爐時產生火花，波及焊接和切割零件所需的大量氧氣樽，再觸發連串爆炸。
Tungku smelter milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) yang berlokasi Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah mengalami ledakan pada 5:30 WITA.— TMI Hari ini (@TMIHARINI) December 24, 2023
Polisi melaporkan 13 orang tewas dalam insiden tersebut dan puluhan pekerja lain dilarikan ke rumah sakit. pic.twitter.com/mqs8euxsKr
Breaking News— JATAM Nasional (@jatamnas) December 24, 2023
Pagi tadi, terjadi ledakan di tungku smelter nikel PT ITSS di areal PT IMIP, Morowali, Sulawesi Tengah. Sebanyak 12 orang tewas, puluhan lainnya mengalami luka bakar.https://t.co/vT9CDnTnmg. pic.twitter.com/ANEd9uQUKq