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國際
2023-12-24 16:10:30

印尼中資鋼鐵廠溶爐爆炸 13死包括5中國工人(有片)

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印尼中資鋼鐵廠溶爐爆炸 13死包括5中國工人(有片)

印尼中資鋼鐵廠溶爐爆炸 13死包括5中國工人(有片)

印尼中蘇拉威西省一間中資鋼鐵廠今日(24日)發生爆炸，造成至少13死38傷，死者包括8名印尼籍及5名中國籍工人。

印尼中蘇拉威西省一間中資鋼鐵廠今日(24日)發生爆炸，造成至少13死38傷，死者包括8名印尼籍及5名中國籍工人。 影片可見大批工人把昏迷不醒的同事送上車輛離開現場。 印尼中蘇拉威西省一間中資鋼鐵廠今日(24日)發生爆炸，造成至少13死38傷，死者包括8名印尼籍及5名中國籍工人。

熔爐底部疑仍有易燃液體

鋼鐵廠位於中蘇拉威西省的莫羅瓦利工業園區，是不銹鋼與鎳鐵的生產基地。事發在當地早上5時半，一間中資鎳加工企業的工人維修溶爐時突然發生爆炸起火，火勢猛烈冒出大量濃煙，直至9時多救熄。影片可見大批工人把昏迷不醒的同事送上車輛離開現場。

初步調查顯示，熔爐底部當時可能仍有易燃液體，有人維修熔爐時產生火花，波及焊接和切割零件所需的大量氧氣樽，再觸發連串爆炸。 

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