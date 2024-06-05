印尼今年有27日公眾假期 學者憂紅日太多損生產力

印尼傳媒報道，今年該國政府宣布有27個全國性的法定假日，其中大部分與宗教活動有關。相比之下，越南只有13個。印尼智庫經濟與金融發展研究機構副主任伊科受訪時說：「各類節假日太多對工商業來說肯定不是好事。我認為，政府須重新審視大量的公定假日。」他指出，外國投資者在作出重大的投資決定前，往往會考慮一個國家的節假日是否過多。

大部分與宗教活動有關

不過，他承認在文化和宗教多元化的印尼，政府要在商業利益考量和根深蒂固的文化及宗教習俗之間找到平衡，並不是容易的事。「每個宗教都有自己的全國性公共假日，這也是印尼比其他國家更獨特之處。」