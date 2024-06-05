印尼今年有27日公眾假期 學者憂紅日太多損生產力

印尼傳媒報道，今年該國政府宣布有27個全國性的法定假日，其中大部分與宗教活動有關。相比之下，越南只有13個。印尼智庫經濟與金融發展研究機構副主任伊科受訪時說：「各類節假日太多對工商業來說肯定不是好事。我認為，政府須重新審視大量的公定假日。」他指出，外國投資者在作出重大的投資決定前，往往會考慮一個國家的節假日是否過多。
大部分與宗教活動有關
不過，他承認在文化和宗教多元化的印尼，政府要在商業利益考量和根深蒂固的文化及宗教習俗之間找到平衡，並不是容易的事。「每個宗教都有自己的全國性公共假日，這也是印尼比其他國家更獨特之處。」
除了將17個特定節日定為公假，若這些節日落在靠近周末的日子，印尼政府會在節日和周末之間的工作日額外增加一天的公假，以帶動國內旅遊。然而，這麼做增加了原本就不少的公共假日天數。伊科說：「政府眼前的挑戰是，如何能推出一個能保持國家生產力和競爭力的全國公共假日政策。」
印尼法定假期：1月1日新年、2月8日先知穆罕默德登宵日、2月10日農曆新年、3月11日安寧日、3月29日耶穌受難日、3月31日復活節、4月10-11日開齋節、5月1日國際勞動節、5月9日耶穌升天日、5月23日衛塞節、6月1日潘查西拉紀念日、6月17日宰牲節、7月7日伊斯蘭教新年、8月17日獨立日、9月16日先知穆罕默德誕辰、12月25日聖誕節
共同休假：2月9日農曆新年假期、3月12日安寧日假期、4月8-9/12/15日開齋節假期、5月10日耶穌升天日假期、5月24日衛塞節假期、6月18日宰牲節假期、12月26日聖誕節假期