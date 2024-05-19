印尼伊布火山爆發 紫色閃電隨4000米火山灰雲直竄天際超壯觀(有片)

觀察員Richard Chaniago指，「在伊布火山觀測站都能聽到轟隆隆的巨響，可見紫色閃電在火山灰柱中。」他解釋，由於高溫加熱氣體離子，火山爆發期間會出現雷暴。

村民疏散

當局要求伊布火山周邊半徑7公里範圍內的居民撤離。救災部門表示，一支由警察、軍隊及搜救人員組成的聯合救援隊被派往當地疏散火山附近村落的居民。救援人員協助年長村民離開，又用卡車載走村民，村民其後在緊急架設的帳篷過夜。

印尼最活躍火山之一

伊布火山海拔1,325米，是印尼最活躍的火山之一，去年爆發逾2.1萬次，平均每天噴發58次，本月已多次爆發，當局上周四(16日)把火山警戒級別由第3級提升至最高的第4級。估計伊布火山所在的哈馬赫拉島上人口超過70萬。