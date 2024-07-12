印尼動物園遊客餵河馬食膠袋　狂拍斑馬臀部惹公憤

印尼野生動物園有一名遊客竟故意餵河馬吃塑膠袋，惡劣行為影片被曝光後，吸引210萬人點閱。園方事後也已查到男子的車牌，要求他公開道歉。

據《每日郵報》（Daily Mail），事發於印尼西爪哇省茂物（Bogor）的塔曼野生動物園（Taman safari park），該名遊客是於7月10日造訪，他被拍到搭着一輛銀色房車在河馬區停了下來。

河馬健康狀況良好

當時他右手拿了一條細小的紅蘿蔔，敲敲河馬的嘴巴要牠把嘴打開，結果河馬乖乖張嘴，這時男子竟以迅雷不及掩耳的速度，把白色塑膠袋投入河馬的大嘴。河馬一開始感到疑惑只是含着，後來還真的咬了幾下。

拍下這個景象的後方司機，趕緊向園方投訴，工作人員獲報趕到現場，將塑膠袋從河馬口中取出，幸好沒有真的吃下肚。而這隻河馬事後也接受檢查，健康狀況一切良好。