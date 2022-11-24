印尼地震｜增至271人死逾2千傷　5歲童被埋瓦礫2日後獲救(有片)

印尼西爪哇周一(21日)發生的5.6級淺層地震，死亡人數增至271人，逾2,000人受傷，仍有約40人失蹤。救援人員爭取在黃金72小時內救出被埋失蹤者，但因降雨和餘震而受到阻礙，一名5歲男童被埋瓦礫2日後獲救。

在震央附近的西爪哇省展玉鎮，一名5歲男童當地周三被救援人員從瓦礫堆下救出，他獲救時清醒，情況良好，令現場救援人員士氣一度振奮。報道指，該名男童地震時正和家人一同看電視，因為被一張床墊保護，逃過一劫。房內其餘4人中，他的祖父和弟弟亦生還。

大約6,000名警察和義工等繼續參與搜救，當局並調派逾12,000名軍人協助，希望把握黃金72小時，救出被埋失蹤者。由於山泥傾瀉等情況，重型設備難以開入部分災區，救援人員只能用小型工具，甚至徒手移走瓦礫。受暴雨天氣影響，救援工作周三下午一度暫停。