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國際
2022-11-24 12:09:00

印尼地震｜增至271人死逾2千傷　5歲童被埋瓦礫2日後獲救(有片)

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印尼西爪哇周一(21)發生的5.6級淺層地震，死亡人數增至271人，逾2,000人受傷，仍有約40人失蹤。救援人員爭取在黃金72小時內救出被埋失蹤者，但因降雨和餘震而受到阻礙，一名5歲男童被埋瓦礫2日後獲救。

印尼地震增至271人死逾2千傷，5歲童被埋瓦礫2日後獲救。(Twitter) 5歲童被埋瓦礫2日後獲救。(Twitter) 5歲童被埋瓦礫2日後獲救。(Twitter) 5歲童被埋瓦礫2日後獲救。(Twitter)

在震央附近的西爪哇省展玉鎮，一名5歲男童當地周三被救援人員從瓦礫堆下救出，他獲救時清醒，情況良好，令現場救援人員士氣一度振奮。報道指，該名男童地震時正和家人一同看電視，因為被一張床墊保護，逃過一劫。房內其餘4人中，他的祖父和弟弟亦生還。

大約6,000名警察和義工等繼續參與搜救，當局並調派逾12,000名軍人協助，希望把握黃金72小時，救出被埋失蹤者。由於山泥傾瀉等情況，重型設備難以開入部分災區，救援人員只能用小型工具，甚至徒手移走瓦礫。受暴雨天氣影響，救援工作周三下午一度暫停。

當局出動直升機空投食物和水到災區

官員稱，軍方昨日在災區部署了1.2萬人。不過有逾10個村莊的救援工作因大雨受到阻礙，當地有超過2.2萬棟房屋被毀。印尼國家搜救總署署長亦表示，有2個村莊仍與世隔絕，受困村民沒有食物和飲水，有些人被迫睡在罹難者遺體旁邊，甚至無法求救，當局派出3架直升機到當地空投食物和水。

當局估計，周一的地震造成逾56,000間民居，以及逾170間公共建築受損，包括數十間學校，並證實遇難者中，有大約100名兒童。另外有逾6萬人被轉移到臨時安置地點。

當局估計，周一的地震造成逾56,000間民居，以及逾170間公共建築受損。(AP)

當局估計，周一的地震造成逾56,000間民居，以及逾170間公共建築受損。(AP)

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