印尼塞梅魯火山爆發 火山灰團直衝1.5萬米高空(有片)　

火山及地質減災部(PVMBG)隨即把火山活動警戒級別由第3級提升至最高的第4級，並警告居民不要接近火山爆發中心5公里範圍，於8公里範圍內亦須停止活動，並遠離河流500米，以防熔岩流至。考慮到火山灰帶來的危險，BNPB開始疏散附近居民並派發口罩。東爪哇Lumajang災難管控部門指，至今數百居民已疏散到臨時庇護中心及其他安全地區，另有居民自行前往附近寺院或學校暫避。

印尼國家減災部(BNPB)表示，塞梅魯火山於當地凌晨2時46分(香港時間凌晨3時46分)左右開始噴發，國家災難管控局(NDMA)指出，連場大雨令火山頂部的熔岩丘崩塌，導致爆發。

印尼東爪哇塞梅魯火山(Semeru volcano)於連串地震後周日(4日)凌晨開始爆發，火山灰及煙霧直衝15,000米(5萬呎)高空，日本氣象廳一度發出海嘯警報，惟截至下午，日本國內外的觀測站並未發現水位有明顯變化，氣象廳指沒海嘯威脅。

去年大爆發導致51死數百傷

一名協助居民撤離的義工接受路透社訪問指，附近一帶大部分道路已關閉，大量火山灰落下，籠罩整座火山，凌晨起持續有小型噴發並降雨。美聯社指，火山灰噴上1,500米(近4,000呎)高，連同煙霧，灰雲團達15,000米高。熔岩沿著山坡流至附近河流，數條村落被火山灰覆蓋，天空一片灰矇矇。

西爪哇自上月下旬發生連串地震，其中Cianjur地區5.6級淺層地震造成310人死亡，而Gurat地區剛於周六(3日)發生6.1級地震，居民跑到街上暫避，未有傷亡報告。

塞梅魯火山位於爪哇島東南部，海拔3,676米，是爪哇島最高峰。去年12月發生大爆發導致泥石流，造成51人死亡，數百人受傷，大多數是燒傷，逾1萬居民須撤離。