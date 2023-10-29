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國際
2023-10-29 15:15:41

印尼天空步道碎裂1死3傷　調查發現玻璃橋面只有1.2厘米厚

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印尼天空步道碎裂1死3傷　調查發現玻璃橋面只有1.2厘米厚

印尼著名景點林帕庫烏斯松樹林內的「The Geong」天空步道，日前發生橋面碎裂的意外，造成1死3傷的慘劇。印尼當局初步調查結果，發現橋面的玻璃竟只有1.2厘米，讓網友痛批廠商枉顧人命。

據當地媒體報道，「The Geong」天空步道位於印尼中爪哇省的林帕庫烏斯松樹林（Limpakuwus Pine Forest）內，今年4月才落成啟用，深受遊客喜愛。不料在當地時間25日上午，玻璃橋面竟突然碎裂，造成走在上面的2名遊客墜落10米的地面，1人幸運只受到輕傷，另1人則不幸身亡。橋上另外還有2人及時抓住橋身，在其他人的協助下爬回橋上，僅受輕傷並未墜地。

沒有妥善維護和安全測試

當地警察局刑事調查組組長在記者會上表示，初步調查發現，「The Geong」的橋面玻璃竟然只有薄薄的1.2厘米：「進行測試的工人缺乏建築專業知識，他們依靠的是旅遊業的經驗。」 調查人員還發現這座橋沒有妥善維護，也沒有安全測試。

此外，橋周圍沒有安全網，沒有警告標誌，也沒有安全說明，甚至連售票人員也缺乏遊客安全程序知識。事實上，早在開幕後沒多久，管理「The Geong」天空步道的公司就已經收到不少遊客的負評，但廠商並未積極處理，推拖至今才導致慘劇發生。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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