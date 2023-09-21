印尼女網紅拍片吃豬肉乾 判囚2年重罰逾12萬港元

印尼人口以伊斯蘭教徒為主，教規禁吃豬肉，一名女網紅卻在TikTok上傳影片自拍吃豬肉乾，即遭到社會廣泛譴責，網紅更被告上法庭。經審理後，法院判處她入獄2年，並重罰2.5億印尼盾(約12.5萬港元)。

片中，33歲的Lina Mukherjee朗誦一段伊斯蘭祈禱詞，經翻譯意思是「以真主之名」，之後便大口咬下酥脆的豬肉乾，一嚐後似乎覺得豬肉味道古怪。影片今年3月初上傳TikTok，累計數百萬次點擊觀看。可是，印尼的主要宗教是伊斯蘭教，伊斯蘭教禁吃豬肉，有民眾隨即檢舉Lina拍下吃豬肉影片。