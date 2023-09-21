印尼女網紅拍片吃豬肉乾 判囚2年重罰逾12萬港元

印尼人口以伊斯蘭教徒為主，教規禁吃豬肉，一名女網紅卻在TikTok上傳影片自拍吃豬肉乾，即遭到社會廣泛譴責，網紅更被告上法庭。經審理後，法院判處她入獄2年，並重罰2.5億印尼盾(約12.5萬港元)。
片中，33歲的Lina Mukherjee朗誦一段伊斯蘭祈禱詞，經翻譯意思是「以真主之名」，之後便大口咬下酥脆的豬肉乾，一嚐後似乎覺得豬肉味道古怪。影片今年3月初上傳TikTok，累計數百萬次點擊觀看。可是，印尼的主要宗教是伊斯蘭教，伊斯蘭教禁吃豬肉，有民眾隨即檢舉Lina拍下吃豬肉影片。
最高伊斯蘭機構判網紅有罪
南蘇門答臘省巨港市(Palembang)法院周三公布裁決，指Lina「散布旨在煽動針對宗教人士及特定團體仇恨的資訊」，判她入獄2年，並罰款2.5億印尼盾。如果沒錢付罰款，刑期將延長3個月。Lina聞判後表示，她對裁決感到驚訝，「我知道自己犯了錯，但未想過懲罰會是這樣」。
Lina自稱是伊斯蘭教徒，在TikTok有2個帳號，有逾220萬粉絲。她這樣自拍吃豬肉並上傳影片至社交網，遭到宗敎保守派團體譴責，包括印尼最高的伊斯蘭神職人員機構「印尼伊斯蘭學者理事會」(Indonesian Ulema Council)，該理事會裁定這段影片褻瀆宗教。