熱門搜尋:
iPhone 15 JPEX 林作 中秋節2023 張智霖 陳怡 莊鍶敏 CLOCKENFLAP 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 根德園幼稚園 天氣 網上熱話 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 月餅 BLACKPINK
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-09-21 18:36:35

印尼女網紅拍片吃豬肉乾 判囚2年重罰逾12萬港元

分享：
Lina一嚐豬肉乾後似乎覺得豬肉味道古怪。(互聯網)

Lina一嚐豬肉乾後似乎覺得豬肉味道古怪。(互聯網)

印尼人口以伊斯蘭教徒為主，教規禁吃豬肉，一名女網紅卻在TikTok上傳影片自拍吃豬肉乾，即遭到社會廣泛譴責，網紅更被告上法庭。經審理後，法院判處她入獄2年，並重罰2.5億印尼盾(12.5萬港元)

片中，33歲的Lina Mukherjee朗誦一段伊斯蘭祈禱詞，經翻譯意思是「以真主之名」，之後便大口咬下酥脆的豬肉乾，一嚐後似乎覺得豬肉味道古怪。影片今年3月初上傳TikTok，累計數百萬次點擊觀看。可是，印尼的主要宗教是伊斯蘭教，伊斯蘭教禁吃豬肉，有民眾隨即檢舉Lina拍下吃豬肉影片。

Lina不時上傳品嚐美食影片。(互聯網)

Lina不時上傳品嚐美食影片。(互聯網)

最高伊斯蘭機構判網紅有罪

南蘇門答臘省巨港市(Palembang)法院周三公布裁決，指Lina「散布旨在煽動針對宗教人士及特定團體仇恨的資訊」，判她入獄2年，並罰款2.5億印尼盾。如果沒錢付罰款，刑期將延長3個月。Lina聞判後表示，她對裁決感到驚訝，「我知道自己犯了錯，但未想過懲罰會是這樣」。

Lina自稱是伊斯蘭教徒，在TikTok2個帳號，有逾220萬粉絲。她這樣自拍吃豬肉並上傳影片至社交網，遭到宗敎保守派團體譴責，包括印尼最高的伊斯蘭神職人員機構「印尼伊斯蘭學者理事會」(Indonesian Ulema Council)，該理事會裁定這段影片褻瀆宗教。

Lina拍片吃豬肉。(互聯網) Lina拍片吃豬肉。(互聯網) Lina在TikTok有2個帳號，有逾220萬粉絲。(互聯網) Lina拍片吃豬肉。(互聯網) Lina拍片吃豬肉。(互聯網) Lina拍片吃豬肉。(互聯網)
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受