印尼安老院舍火警　16人死亡

印尼蘇拉威西島北部一處安老院舍，在周日（28日）晚發生火警，導致院舍的16名住客死亡。
事發在印尼北蘇拉威西省的美娜多市，警察在周一（29日）透露，在火警發生時多數的長者都已經熟睡。據報道指，在周日晚8時左右，住在院舍附近的居民見到院舍冒煙，其後數名鄰居把幾位的長者救出。當地警方表示，救援人員確定在院舍內16人死亡，當中15人被燒死，僅1人的遺體完整。
當地在接到報案後派出6部消防車救援，並花了超過2個小時將火救熄，當中15人獲救被送到醫院治療，而當局亦安排家人協助識別死者的身份。當地警察初步指火警可能是由電線短路引起。
Kebakaran melanda Panti Wreda Damai di Kelurahan Ranomuut, Kecamatan Paal Dua, Manado, Sulawesi Utara, Minggu (28/12/2025) sekitar pukul 20.30 Wita. Enam belas orang tewas dalam kejadian ini.— Harian Kompas (@hariankompas) December 29, 2025
