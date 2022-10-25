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國際
2022-10-25 16:55:00

印尼客輪海中起火釀14人死(有片)

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印尼一艘載有240人的客輪在南部東努沙登加拉省(Nusa Tenggara)起火，造成14人死亡，當中包括兒童。當局指，涉事客輪未有超載，正調查起火原因。

印尼客輪海中起火釀14人死。(Twitter)

印尼客輪海中起火釀14人死。(Twitter)

事發在當地星期一，當地一艘客輪KM Express Cantika 77事發時共載有230名乘客和10名工作人員。網上片段顯示，渡輪船尾位置火勢猛烈，有大量濃煙湧上半空，火勢已延至頂部，大批穿上救生衣的乘客在船頭甲板等待救援。

大批穿上救生衣的乘客在船頭甲板等待救援。(Twitter) 當局將遺體移送上岸。(Twitter)

當局指客輪未有超載

當局指，共派出3搜救援船疏散乘客，附近漁船亦有協助，至於渡輪可載人數為250人，未有超載，仍在調查起火原因。印尼由逾1.7萬個島嶼組成，渡輪是當地常用的運輸及交通工具。

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