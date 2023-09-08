印尼峇里島渡假村電梯飛墮34層樓致5人慘死　疑3根纜繩變1根斷裂肇禍 （有片慎入）

記者鄒慈芸／綜合報道
印尼峇里島一間渡假村發生重大意外，載有5名飯店工作人員的電梯，爬升到一半時纜繩突然斷裂，導致電梯從100米高的地方下墜，強大的撞擊力讓5人無一倖免，全部死亡。
事發在1日下午1點，當時在烏布鎮（Ubud）一處度假村的員工，要從渡假村底層上去客房打掃，監視器畫面拍下3女1男走進電梯後，電梯緩緩上升，不過過沒多久，電梯從34樓的高度沿著陡峭軌道失重墜下。
死者年齡介乎19到24歲之間
其他飯店員工回憶，電梯啟動後沒多久，先是聽到了尖叫聲，隨之而來的是巨大撞擊聲，等他們出去看的時候，發現電梯墜至最底層，梯廂嚴重變形。
警消到場後，確認5人都是飯店員工，年齡介乎19到24歲之間，受到強烈外力撞擊，有2人的身體已嚴重變形，當場失去生命跡象，另外3人送醫搶救後，也因傷勢過重宣告不治。
每人4000美元換放棄法律行動
烏布鎮警察局長表示，初步調查，因為鋼製纜繩的強度不足以將重物向上拉，加上沒有安裝煞車制動器，才導致電梯失速墜落。目前所有渡假村遊客都被轉移到其他場所，調查還在進行中。
不過有媒體爆料，有人拍下這間渡假村電梯2019年的照片，當時是用三根纜繩運行，但是意外發生時卻只有一根，因此警方還在調查，是否因為電梯纜繩減少才導致事故。
據當地媒體報道，該間渡假村老闆已表態願意支付身亡員工的喪葬費用，並向他們的家人提供每人4000美元（約3.13萬港元），但交換條件是家屬不得對渡假村採取法律行動。
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