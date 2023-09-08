印尼峇里島渡假村電梯飛墮34層樓致5人慘死　疑3根纜繩變1根斷裂肇禍 （有片慎入）

事發在1日下午1點，當時在烏布鎮（Ubud）一處度假村的員工，要從渡假村底層上去客房打掃，監視器畫面拍下3女1男走進電梯後，電梯緩緩上升，不過過沒多久，電梯從34樓的高度沿著陡峭軌道失重墜下。

記者鄒慈芸／綜合報道

印尼峇里島一間渡假村發生重大意外，載有5名飯店工作人員的電梯，爬升到一半時纜繩突然斷裂，導致電梯從100米高的地方下墜，強大的撞擊力讓5人無一倖免，全部死亡。

事發在1日下午1點，當時在烏布鎮（Ubud）一處度假村的員工，要從渡假村底層上去客房打掃，監視器畫面拍下3女1男走進電梯後，電梯緩緩上升，不過過沒多久，電梯從34樓的高度沿著陡峭軌道失重墜下。

死者年齡介乎19到24歲之間

其他飯店員工回憶，電梯啟動後沒多久，先是聽到了尖叫聲，隨之而來的是巨大撞擊聲，等他們出去看的時候，發現電梯墜至最底層，梯廂嚴重變形。

警消到場後，確認5人都是飯店員工，年齡介乎19到24歲之間，受到強烈外力撞擊，有2人的身體已嚴重變形，當場失去生命跡象，另外3人送醫搶救後，也因傷勢過重宣告不治。