印尼峇里疑禁遊客租電單車　因違規嚴重

網上不少網頁都有教人，到印尼峇里島租用電單車自駕遊，不過這種方法可能很快被禁止。原因是當地的違規旅客越來越多，當地政府打算禁止遊客再租用電單車。

由於島上的公共交通並不方便，因此不少外國遊客都喜歡租用電單車。峇里的省長I Wayan Koster表示：「你不要在島上騎電單車時，不穿上衣服，不應該沒戴上頭盔，甚至是無牌駕駛。」他指，遊客應該使用由旅行社提供的車輛旅遊。

根據當地的警方數字指出，在今年2月底至3月初就有超過171名遊客違反當地的交通規則，部份人甚至使用假車牌。省長批評：「如果你是遊客，就應該做回遊客。」有關的法案預計在今年實施，不過具體落實時間仍未確定。

有在峇里島的遊客就指，如果旅客能提供合資格的牌照，應該給予遊客騎電單車的自由，他指：「我們不用旅行社的服務，就是因為我們想獨立，做任何喜歡的事去感受這裡的氣氛。」不過有旅客認同要禁止，因為他指一些遊客駕車如醉酒，相當危險。

擬取消俄羅斯人落地簽證

有租車公司的負責人就認為，當局的做法有點倉促，並且認為政府應該針對違法行為，而不是一刀切禁止。他又指，讓遊客租用私家車，只會增加路面的擠塞。

另外，峇里的省長公布計劃取消俄羅斯以及烏克蘭人的落地簽證，原因是他們的違規行為。報道指，兩國的公民在戰後湧入峇里，但是卻不守當地的規則。在過去數星期，印尼當局拘捕了多名俄羅斯人，他們被指違反簽訂的條件，並且在當地成立公司。

根據當地數字，峇里在疫情前的數字，其生產總值有約6成來自旅遊業。而根據省的部門指，澳洲是峇里今年的最大客源，有超過9.1萬澳洲人遊覽過峇里，而俄羅斯排第2，成2.2萬人。