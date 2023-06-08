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國際
2023-06-08 16:16:00

印尼情侶車內接吻遭公開行鞭刑　女方跪住鞭痛到腰攣

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印尼情侶車內接吻遭公開行鞭刑，女方跪住被鞭痛到要人扶。(Twitter)

印尼情侶車內接吻遭公開行鞭刑，女方跪住被鞭痛到要人扶。(Twitter)

所謂「各處鄉村各處例」，一些在人們眼中再平常不過的事情，在外地卻非必然。印尼蘇門答臘島一對情侶最近因被宗教警察抓到在車內接吻，被處以鞭刑，在眾目睽睽下被公開鞭打21下，女方更痛得一度彎下腰，要由警員攙扶。

綜合報道，印尼23歲女子RO24歲男友M日前在Banda Aceh一輛停放路邊的車內接吻，詎料由於二人動作太大導致車身搖晃，引起巡邏警員注意，上前查看，發現這對男女正在親熱後隨即進行拘捕。檢察官表示， ROM還未結婚，違反伊斯蘭刑法第25條第1款，判處2人公開鞭刑。

圖片顯示，警察在行刑過程中一邊用咪高風與旁觀者交談，甚至還拍下了RO接受鞭刑的照片。(Twitter) RO被要求跪著受刑，她因難忍疼痛一度伏下以手撐著地，最後由警員扶著離開。(Twitter) RO被要求跪著受刑，她因難忍疼痛一度伏下以手撐著地，最後由警員扶著離開。(Twitter) RO被要求跪著受刑，她因難忍疼痛一度伏下以手撐著地，最後由警員扶著離開。(Twitter) 24歲男友M被警員押送受刑。(Twitter)

情侶公開受刑 行刑過程任拍

報道指， ROM於周三(7)先後被帶到一個政府綜合大樓的公共場所，在眾目睽睽下行刑，行刑區旁有不少人站著圍觀。圖片顯示，警察在行刑過程中一邊用咪高風似乎在宣讀行刑內容，現場有似乎是警員、記者等舉機拍照。RO被要求跪著受刑，她因難忍疼痛一度伏下以手撐著地，最後由警員攙扶離開。據指，這對男女原本要接受25鞭，最後的刑罰被改為21鞭。

報道提到，印尼全國有約90%人口是穆斯林，雖然伊斯蘭教法未在全國實施，但Banda Aceh2005年成為自治市，並成為全國34個省份中唯一一個實施伊斯蘭教法的省份，參與賭博、出軌、飲酒、同性戀、婚前性行為，或婚前有親密接觸都可判處鞭刑。

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