印尼情侶車內接吻遭公開行鞭刑　女方跪住鞭痛到腰攣

所謂「各處鄉村各處例」，一些在人們眼中再平常不過的事情，在外地卻非必然。印尼蘇門答臘島一對情侶最近因被宗教警察抓到在車內接吻，被處以鞭刑，在眾目睽睽下被公開鞭打21下，女方更痛得一度彎下腰，要由警員攙扶。

綜合報道，印尼23歲女子RO與24歲男友M日前在Banda Aceh一輛停放路邊的車內接吻，詎料由於二人動作太大導致車身搖晃，引起巡邏警員注意，上前查看，發現這對男女正在親熱後隨即進行拘捕。檢察官表示， RO與M還未結婚，違反伊斯蘭刑法第25條第1款，判處2人公開鞭刑。