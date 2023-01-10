印尼東部發生7.6級地震　當局一度發出海嘯預警(有片)

印尼東部馬魯古省附近海域凌晨發生7.5級地震，暫時未有傷亡或財物損毀報告。當局一度發出海嘯警報，但未有出現海嘯。澳洲北部亦有居民報稱感受到震動。

地震發生在當地凌晨12時許，即本港時間凌晨1時47分。震央位於馬魯古省塔寧巴爾群島縣西北148公里的海域，震源深度為131公里。印尼氣象部門原先指地震震級為7.9級，後來修正為7.5級。不過，美國地質勘探局指，此次地震強度為7.6級，震源深度為95公里。

澳洲北部有震感

印尼當局並且對馬魯古省及周邊地區發佈海嘯預警，呼籲沿岸居民到高地暫避，但未有出現海嘯，亦暫未收到人員傷亡報告。澳洲北部亦有居民報稱感受到震動。當地海嘯預警中心指，這次地震不會對澳洲構成海嘯威脅。

當地民眾拍攝的相片顯示，有房屋在地震中受損及倒塌，有居民要靠他人協助離開。

2022年11月，印度尼西亞主島發生強烈地震，造成數百人死亡，數百人受傷。