印尼水災逾6百死5百人失蹤　災民批官僚拖慢糧食援助（有片）

印尼遭遇罕見氣旋引發的水災肆虐，截至昨日（12月2日）死亡人數升至631人、數千人受傷，近500人仍失蹤。亞齊省（Aceh）、北蘇門答臘省（North Sumatra）和西蘇門答臘省（West Sumatra）為重災區，數千人仍等待救援，當局稱已撤離約100萬人。 根據《BBC》，印尼是近日遭受暴雨和風暴襲擊的亞洲國家之一，泰國、馬來西亞和斯里蘭卡也都傳出死亡案例。來自亞齊省Pidie Jaya縣的居民阿瑪利亞（Arini Amalia）說，洪水「像海嘯般」來襲，「根據我祖母的說法，這是她一生中最糟的日子」。

橋樑被沖毀 道路被阻 災區照片顯示橋樑被沖毀、道路被泥土和碎片覆蓋，樹枝木材堆積如山。救援人員試圖以徒步和騎電單車抵達災區，許多道路無法讓大型車輛通行。災民瑪麗安娜（Mariana）在西蘇門答臘省看著挖土機清理道路，希望能找到失蹤的家人，包括她15歲的兒子。 瑪麗安娜說，「看著挖土機，看到泥土有多厚⋯⋯我一直在想，當他們找到我的孩子時，他會是甚麼狀況？他還會完整嗎？我的母親、我的姐夫⋯⋯看看這裡的情況，也許他們的臉都無法辨認了」。

150萬災民 有人3日沒有進食 水災已影響約150萬人。許多災民表示，已經2到3天沒有進食。住在北蘇門答臘省重災區之一的梅桑蒂（Maysanti）稱，「一切都沒了，我們的糧食快用完了。我們無法進食，現在連即食麵都在搶。我們的食物沒了，我們需要食物和米。然而通往我們這裡的道路完全中斷」。 數千人11月30日晚間在縣政府辦公室外排隊，希望聯繫親人或為手機充電。一位名叫馬爾（Mar）的居民說，「已經5天沒有訊號了。我們從昨天就開始等待網路恢復」，而他表示自己仍聯繫不上母親。