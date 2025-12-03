熱門搜尋:
大埔宏福苑五級火 立法會選舉2025 網上熱話 聖誕2025 高市早苗 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-12-03 10:48:00

印尼水災逾6百死5百人失蹤　災民批官僚拖慢糧食援助（有片）

分享：
12月2日無人機空拍照片顯示印尼北蘇門答臘省一個遭洪水來襲的村莊。（美聯社）

12月2日無人機空拍照片顯示印尼北蘇門答臘省一個遭洪水來襲的村莊。（美聯社）

印尼遭遇罕見氣旋引發的水災肆虐，截至昨日（12月2日）死亡人數升至631人、數千人受傷，近500人仍失蹤。亞齊省（Aceh）、北蘇門答臘省（North Sumatra）和西蘇門答臘省（West Sumatra）為重災區，數千人仍等待救援，當局稱已撤離約100萬人。

根據《BBC》，印尼是近日遭受暴雨和風暴襲擊的亞洲國家之一，泰國、馬來西亞和斯里蘭卡也都傳出死亡案例。來自亞齊省Pidie Jaya縣的居民阿瑪利亞（Arini Amalia）說，洪水「像海嘯般」來襲，「根據我祖母的說法，這是她一生中最糟的日子」。

adblk5

橋樑被沖毀 道路被阻

災區照片顯示橋樑被沖毀、道路被泥土和碎片覆蓋，樹枝木材堆積如山。救援人員試圖以徒步和騎電單車抵達災區，許多道路無法讓大型車輛通行。災民瑪麗安娜（Mariana）在西蘇門答臘省看著挖土機清理道路，希望能找到失蹤的家人，包括她15歲的兒子。

瑪麗安娜說，「看著挖土機，看到泥土有多厚⋯⋯我一直在想，當他們找到我的孩子時，他會是甚麼狀況？他還會完整嗎？我的母親、我的姐夫⋯⋯看看這裡的情況，也許他們的臉都無法辨認了」。

印尼水災逾6百死5百人失蹤　災民批責官僚拖慢糧食援助。（美聯社） 印尼遭遇罕見氣旋引發的水災。（美聯社） 印尼遭遇罕見氣旋引發的水災。（美聯社） 印尼遭遇罕見氣旋引發的水災。（美聯社） 印尼遭遇罕見氣旋引發的水災。（美聯社） 印尼水災北蘇門答臘省災情嚴重。（美聯社） 印尼水災北蘇門答臘省災情嚴重。（美聯社） 印尼水災蘇門答臘省災情嚴重。（美聯社） 印尼水災後，亞齊省有災民清理屋內的泥濘。（美聯社） 印尼水災後，亞齊省有義工向災民派發物資。（美聯社）

150萬災民 有人3日沒有進食

水災已影響約150萬人。許多災民表示，已經2到3天沒有進食。住在北蘇門答臘省重災區之一的梅桑蒂（Maysanti）稱，「一切都沒了，我們的糧食快用完了。我們無法進食，現在連即食麵都在搶。我們的食物沒了，我們需要食物和米。然而通往我們這裡的道路完全中斷」。

數千人11月30日晚間在縣政府辦公室外排隊，希望聯繫親人或為手機充電。一位名叫馬爾（Mar）的居民說，「已經5天沒有訊號了。我們從昨天就開始等待網路恢復」，而他表示自己仍聯繫不上母親。

adblk6

市民對政府災後應變的不滿持續升溫。批評者表示，當局對水災準備不足。有些人指責官僚繁文縟節拖慢糧食援助的分配。部分團體也指管理不當加劇了洪災的影響。

印尼總統蘇比安托（Prabowo Subianto）視察北蘇門答臘省部分災區時承認，部分道路仍中斷，但補充說「我們正盡一切努力克服困難」。他又說，「我們以韌性和團結面對這場災難。我們的國家現在很強大，能夠克服這一切」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

 
 
 
 
 
 