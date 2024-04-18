印尼火山再爆發 紅色夜空下起火山灰雨　撤離828人(有片)

《CBS》報道，BNPB在4月17日發布新聞稿表示，印尼火山活動持續增加，當局將原本3級警報提升至2級，從該單位發布的影片中可見，印尼魯昂火山口時不時冒出紅色岩漿和火焰，還有閃電伴隨其中，甚至下起了火山灰雨（volcanic ash rain）。印尼火山爆發期間已有828人從北蘇拉威西省（North Sulawesi province）撤離，透過渡輪前往附近其他地區避難。

印尼魯昂火山（Ruang volcano）爆發數天，印尼國家災害管理局（BNPB）將警報等級再提高至2級，暗夜中詭異的紅色火光恐懼，目前已經撤離超過800位居民。

印尼近期曾發生板塊內地震

除了火山灰雨和恐怖的橘紅色岩漿，「印尼地質災害緩解和評估多平台APP」（MAGMA Indonesia）表示，近期發生了373次深層火山地震和一次板塊內地震（local tectonic earthquake），最近一次印尼火山噴發發生在當地時間17日凌晨，呼籲居民不要在火山口附近至少4公里處活動。另外，火山觀測航空資訊網站（VONA）也在16日發布橙色航空警戒，代表火山活動加劇，噴發的可能性增加，或是火山正在噴發，可能有少量火山灰在天空中。

印尼位在環太平洋火環帶（Ring of Fire）上，此處不僅有火山活動，也帶來頻繁地震，2023年12月時，印尼蘇門答臘島的馬拉皮火山（Mount Marapi）就有噴發紀錄，導致20多人喪生。