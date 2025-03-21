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國際
2025-03-21 17:15:59

印尼火山持續噴發恐掀海嘯襲沖繩　日本氣象廳：暫無異常

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印尼火山持續噴發

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印尼弗洛勒斯島的一座火山在當地時間21日凌晨大規模噴發，火山灰和煙霧高達1萬6千米，外界擔憂火山爆發的壓力波可能引起日本海嘯，對此日本氣象廳也正嚴密監控中。

灰燼高達1萬6千米

據《霍士氣象》報道，位於印尼弗洛勒斯島（Flores）東南部的雷沃托比火山（Lewotobi Laki）持續噴發，當地地質官員已將警戒級別從3級提升至最高級別4級。 據火山與地質調查局 (PVMBG) 稱，火山柱噴出的灰燼高達1萬6千米。

印尼地質官員稱，3月13日至20日期間，雷沃托比火山附近共發生數百次地震，最新一次火山爆發發生在當地時間午夜左右。目前尚無人員受傷的初步報告。

隨時留意政府資訊

當局並發出警告稱，周圍的社區和遊客不應在雷沃托比火山噴發中心西南和東北部，半徑7公里和8公里範圍內進行任何活動。

由於擔心火山爆發的壓力波可能會引發日本海嘯，日本氣象廳表示，如果印尼火山爆發真的引發海嘯，推測應該會日本時間21日凌晨3點30分左右抵達沖繩縣，但在截至上午8點30分，國內外測點均未觀測到潮位變化。日本氣象廳稱仍然會監控後續影響，也呼籲民眾應隨時留意政府資訊。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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