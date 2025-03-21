印尼火山持續噴發恐掀海嘯襲沖繩　日本氣象廳：暫無異常

印尼弗洛勒斯島的一座火山在當地時間21日凌晨大規模噴發，火山灰和煙霧高達1萬6千米，外界擔憂火山爆發的壓力波可能引起日本海嘯，對此日本氣象廳也正嚴密監控中。

灰燼高達1萬6千米

據《霍士氣象》報道，位於印尼弗洛勒斯島（Flores） 東南部的雷沃托比火山 （Lewotobi Laki）持續噴發， 當地地質官員已將 警戒級別從3級提升至最高級別4級。 據火山與地質調查局 (PVMBG) 稱，火山柱噴出的灰燼高達1萬6千米。

印尼地質官員稱，3月13日至20日期間，雷沃托比 火山附近共發生數百次地震，最新一次火山爆發發生在當地時間午夜左右。 目前尚無人員受傷的初步報告。