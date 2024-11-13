印尼火山濃煙沖天噴「9公里火山灰」　澳洲航空業者取消峇里島航班

因印尼度假勝地峇里島（Bali）鄰近的勒沃托比拉基拉基火山近日噴發高達9公里的火山灰，澳洲航空、捷星航空及維珍澳洲航空公司13日取消了澳洲往返峇里島的航班。

綜合BBC和法新社（RTI）13日報導，勒沃托比拉基拉基火山（Mount Lewotobi Laki-Laki）近日向空中噴發高達9公里的火山灰，澳洲氣象局警告稱，13日火山灰可能會飄到該國北部部分地區。

澳洲航空（Qantas）、捷星航空（Jetstar）以及維珍澳洲航空公司（Virgin Australia）表示，由於勒沃托比拉基拉基火山噴發的火山灰帶來飛安問題，當天（13日）已向其乘客通報了航班中斷的狀況。

澳洲航空表示，「部份往返峇里島登巴薩（Denpasar）機場的航班受到干擾」。

捷星航空表示，澳洲東部夏令時間14日12:00（台北時間14日09:00）之前所有往返峇里島的航班均已取消，並表示很快將使用其大型波音787飛機在峇里島和澳洲之間增設航班，以運送更多乘客。