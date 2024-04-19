印尼火山爆發加閃電超恐怖 發海嘯警報 數千人疏散

印尼北蘇拉威西省(North Sulawesi)火山爆發，周三晚在雷電中猛烈噴出熔岩，場面超恐怖，數千人緊急疏散。當局將警戒級別由第三級提升至最高第四級，並擔心部分火山倒塌落海觸發海嘯，發出警報。火山噴出火山灰高達3公里，周四早上仍噴出濃煙危及航班飛行，首府萬鴉老(Manado)機場須關閉24小時，影響來往南韓和中國等地航班；亞洲航空(AirAsia)和馬來西亞航空(Malaysia Airlines)周四取消多個航班。

魯仰火山(Mount Ruang)高725米，當地周二晚9時45分首度噴發，周三再四度噴發，當局立即將警戒級別提升至最高。網上片段可見，火山在雷電交加下噴出紅色熔岩，居民慌忙撤離，有人抬著擔架床。拍片的居民稱，「我們正逃跑，因火山灰相當近」。