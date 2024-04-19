印尼火山爆發加閃電超恐怖 發海嘯警報 數千人疏散

印尼北蘇拉威西省(North Sulawesi)火山爆發，周三晚在雷電中猛烈噴出熔岩，場面超恐怖，數千人緊急疏散。當局將警戒級別由第三級提升至最高第四級，並擔心部分火山倒塌落海觸發海嘯，發出警報。火山噴出火山灰高達3公里，周四早上仍噴出濃煙危及航班飛行，首府萬鴉老(Manado)機場須關閉24小時，影響來往南韓和中國等地航班；亞洲航空(AirAsia)和馬來西亞航空(Malaysia Airlines)周四取消多個航班。
魯仰火山(Mount Ruang)高725米，當地周二晚9時45分首度噴發，周三再四度噴發，當局立即將警戒級別提升至最高。網上片段可見，火山在雷電交加下噴出紅色熔岩，居民慌忙撤離，有人抬著擔架床。拍片的居民稱，「我們正逃跑，因火山灰相當近」。
當局稱，正緊急協助鄰近逾1.1萬名居民撤離，包括偏遠的錫奧塔古蘭當比亞羅群島部分居民，那裡約有2萬居民。周三稍早時候已有最少800人撤離。
碎石落下 居民恐慌逃離
官員表示，部分居民周三晚驚慌逃離家園，「他們自行撤走，但慌不擇路，因火山不斷噴發和碎石落下，眾人四散尋找逃離路線。」拯救人員稱，派出20人用橡皮艇在火山附近沿岸協助居民離開，呼籲外界協助派出更多船。
印尼另一喀拉喀托火山於2018年爆發時，約四分三山體塌陷導致蘇門答臘和爪哇沿岸遭海嘯侵襲，造成430人死亡。魯仰火山於1871年爆發時也曾有山體崩塌跌落海中引發海嘯。