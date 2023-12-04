印尼火山爆發恐波及日本　日氣象廳憂沖繩遭海嘯

綜合日媒報導，澳洲火山灰諮詢中心（VAAC）根據氣象衛星觀測到，馬拉皮火山噴煙高度達1萬5000公尺左右。火山的大規模噴發造成氣壓波動，可能產生海嘯，日本氣象廳表示，如果有海嘯可能，最快會在12月3日晚上9時左右抵達沖繩縣。目前氣象廳正在調查氣象衛星圖片，以及外國測潮站的觀測結果，分析是否會對日本帶來影響。

日本氣象廳表示，香港時間12月3日晚上約6時40分，印尼蘇門答臘島的馬拉皮火山（Mount Marapi）發生大規模噴發，日本氣象廳展開緊急調查，若對日本造成影響或帶來海嘯，最快12月3日晚上9時左右抵達沖繩縣，日本氣象廳提醒民眾留意最新消息。

印尼火山常爆發

印尼擁有許多活火山，經常發生大規模爆發，而這次爆發的馬拉皮火山在18世紀後，曾爆發數十次。而日本也容易受到火山影響，2022年1月南太平洋島國東加（Tonga）的海底火山大規模噴發，造成日本各地氣壓出現些少變化，日本靠太平洋沿岸城市也有潮汐變化，鹿兒島縣測得1.3公尺為當時最大的記錄，也讓日本政府立即發布廣範圍海嘯警報、海嘯注意警報。

火山爆發不只可能引起海嘯，噴發出的火山灰還會使飛機引擎故障，影響飛航安全。