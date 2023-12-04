印尼火山爆發11名登山客不幸罹難　多人下落不明

印尼馬拉皮火山12月3日發生大規模爆發，大量火山灰散佈附近村莊，在該地區還有部份登山客受困甚至下落不明，但基於安全考慮，目前搜救工作暫時停止。 印尼火山和地質災害緩解中心的官員里凡迪(Ahmad Rifandi) 表示，火山爆發後，由於擔心有熔岩，兩條登山路線被關閉，並強烈呼籲居民與火山口保持3公里的距離。 據悉大約有75名登山客在火山爆發時受困。當局派出168名警察和士兵前往搜救，找到了11具遺體，另外有8人遭到燒傷，其中1人四肢骨折；目前大約還有26人仍在等待救援、約12人下落不明。

從社交平台上的影片可見，登山客被疏散到避難所，臉上和頭髮上滿是火山灰和雨水。

馬拉皮火山維持第三高警戒級別 根據外媒報導，馬拉皮火山爆發的火山灰噴向空中超過3,000公尺，熾熱的火山灰雲蔓延數公里。 大約有1,400人居住在魯拜 (Rubai) 和戈巴庫曼提昂 (Gobah Cumantiang) 的馬拉皮山坡上，最近的村莊距離山頂約5至6公里。國家災害管理局發言人穆哈里表示，落下的火山灰覆蓋了幾個村莊，遮擋了陽光。當局已分發了口罩，並呼籲居民戴上眼鏡，以免受火山灰的傷害。