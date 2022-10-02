印尼球迷騷亂｜國際足協：球壇黑暗的一天 不應放催淚彈

印尼東爪哇省發生數十年來最嚴重球迷騷亂，導致125人死、323人受傷。國際足協稱，這是球壇黑暗的一天，形容是「超乎理解的慘劇」。國際足協定明在賽事中，管理人員或警方不應使用「控制人群氣體」。東爪哇警方未有回應是否知悉有關規定。有目擊者稱，當警員與球迷對抗變激烈時，警員「持續和快速地」發射多枚催淚彈。總統佐科維多多下令甲組賽事全面暫停，直至有調查結果，希望這是印尼最後一宗足球慘劇。
死亡人數調低至125人及323傷
慘劇發生在周六晚，當局初時稱，約130人死亡，當地官員今早稱死亡人數大增至174人，另有11人傷勢嚴重。稍後時間，東爪哇副省長改稱125人罹難。東爪哇警方發言人則指，傷者由180人增至323人。球賽騷亂在印尼非新鮮事，今次主場輸波引起騷亂的阿雷馬隊(Arema FC)與對手帕爾斯巴亞隊(Persebaya Surabaya)是長期死對頭，因擔心雙方球迷發生衝突，當局已禁止帕爾斯巴亞隊球迷購票入場。但因主場輸波，導致阿雷馬隊球迷不滿走到賽場內，向球員及球隊人員擲樽和其他雜物，騷亂蔓延至場外，最少5輛警車被推翻和放火。據悉，球場可容納3.8萬人，卻賣出了4.2萬張門票。
目標者：警員連環施放多枚催淚彈
21歲球迷Muhamad Dipo Maulana向英國廣播公司(BBC)稱，比賽完場時，有阿雷馬隊的擁躉走到場上，向該隊球員表達不滿，但立即遭警員攔截和毆打，引發更多球迷到賽場，雙方對抗變得激烈，警員帶著警犬和盾牌與軍人向前推進。他聽到逾20發催淚彈聲響，「發射了很多，嘭、嘭、嘭！聲響不間斷和快，真的很大聲，並向所有看台發射」。Maulana指，現場一片混亂，民眾陷入恐慌，嘗試逃出場館時因人踩人被壓至息窒。其他目擊者稱，不少兒童和老人因催淚氣體感不適。有斷手球迷稱，「我不少朋友失去他們生命，因警員當我們不是人。很多人無辜死去。」
騷亂一刻片段：
89年英國希斯堡慘劇97死
過去也發生不少球賽慘劇，於1964年，秘魯與阿根廷代表隊於秘魯利馬爭奧運入圍，球證判決引發球迷衝入賽場，警方施放催淚彈平亂觸發人踩人導致320人死亡、逾1,000人受傷。1985年，比利時布魯塞爾舉行的歐洲盃決賽，有球迷擠壓向牆壁導致倒塌，造成39死600傷。另一宗發生在1989年於英格蘭錫菲爾德的希斯堡球場，當時正舉行英格蘭足總盃4強賽事，由利物浦對諾定咸森林，發生看台騷動事件，過多球迷同時湧入導致人群擠壓，造成97名利物浦球迷死亡，另有766人受傷。