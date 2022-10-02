印尼球迷騷亂｜國際足協：球壇黑暗的一天 不應放催淚彈

印尼東爪哇省發生數十年來最嚴重球迷騷亂，導致125人死、323人受傷。國際足協稱，這是球壇黑暗的一天，形容是「超乎理解的慘劇」。國際足協定明在賽事中，管理人員或警方不應使用「控制人群氣體」。東爪哇警方未有回應是否知悉有關規定。有目擊者稱，當警員與球迷對抗變激烈時，警員「持續和快速地」發射多枚催淚彈。總統佐科維多多下令甲組賽事全面暫停，直至有調查結果，希望這是印尼最後一宗足球慘劇。

死亡人數調低至125人及323傷

慘劇發生在周六晚，當局初時稱，約130人死亡，當地官員今早稱死亡人數大增至174人，另有11人傷勢嚴重。稍後時間，東爪哇副省長改稱125人罹難。東爪哇警方發言人則指，傷者由180人增至323人。球賽騷亂在印尼非新鮮事，今次主場輸波引起騷亂的阿雷馬隊(Arema FC)與對手帕爾斯巴亞隊(Persebaya Surabaya)是長期死對頭，因擔心雙方球迷發生衝突，當局已禁止帕爾斯巴亞隊球迷購票入場。但因主場輸波，導致阿雷馬隊球迷不滿走到賽場內，向球員及球隊人員擲樽和其他雜物，騷亂蔓延至場外，最少5輛警車被推翻和放火。據悉，球場可容納3.8萬人，卻賣出了4.2萬張門票。