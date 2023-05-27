印尼男求歡遭拒　怒撕妻子下體傷口爆血長10cm

印尼一名36歲男子因為向妻子求歡不成，竟然暴怒用手部撕扯、傷害妻子下體，導致妻子生殖器嚴重撕裂傷。（示意圖／Pexels）

印尼一名36歲男子納蘇提翁（Muksin Nasution）因為向妻子求歡不成，竟然暴怒用手部撕扯、傷害妻子下體，造成她生殖器一道長達10公分的嚴重撕裂傷而住進深切治療部。納蘇提昂犯案後逃亡多日，23日在藏身處被警方逮捕。

逃亡近一個月終被捕

據《點滴網》、《西爪哇論壇報》等印尼報道，這起殘忍的家暴案件發生於4月26日北蘇門答臘省巴丹拉瓦斯縣（Padang Lawas Regency）一座村莊的民宅，36歲的納蘇提翁向妻子要求發生性行為，遭到對方拒絕，竟然用手伸入對方的私密處並猛力撕扯她的陰道口，直到她的下體被撕裂出至少10公分長的傷口，嚴重出血。納蘇提翁事後畏罪潛逃，妻子報警後被送醫治療，最終還被轉至深切治療部。

納蘇提翁逃亡將近一個月後於23日遭到警方逮捕，他表示對向妻子施暴一事感到後悔。他稱，是因為妻子從齋戒月開始到開齋節都不願意和他從事性行為，他因為無法克制自己的慾望，才會對妻子施暴。

據警方表示，妻子拒絕的理由是納蘇提翁經常在性行為當中折磨她，讓她很痛苦，顯然被害者會拒絕求歡不是沒有道理。報道指出，這起案例顯示了印尼普遍存在的性別暴力問題，女性經常受到伴侶的身體虐待與性虐待，親密伴侶無法接受性愛被拒絕。

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