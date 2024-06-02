印尼男與女友拍拖一年結婚　度蜜月才驚揭「老婆是男人」

印尼一名男子透過交友軟件認識同齡的女子坎薩（Adinda Kanza），交往一年後決定結婚，但每次想發生親密關係時，坎薩都以各種理由拒絕，度蜜月時才發現驚人真相。
聲稱自己父母皆已去世
綜合當地媒體報道，26歲男子AK透過社交網站認識同為26歲的女子坎薩（Adinda Kanza），交往的一年中，二人時常見面，坎薩每次都是穿穆斯林女性的服裝，甚至戴上面紗，再靠着化妝技術，AK從來沒有懷疑過女友的性別。
交往一年後，二人於今年4月在家中簡單舉辦婚禮，並沒有登記，AK也給了對方5公克黃金作為聘金，坎薩則找上當地宗教領袖擔任結婚證人，聲稱自己的父母皆已去世，都是獨自生活，因此沒有家人參加婚禮。
受害人報警控詐騙
不過結婚後，坎薩不願和AK的家人交流，也總以各種理由拒絕AK提出的親密要求，讓AK開始產生懷疑。直到婚後第12天度蜜月時，坎薩的男兒身敗露，雖然2人尚未登記，但AK仍氣到上警局提告詐騙。
警方調查後，發現坎薩聲稱過世的父親還活着，出面證實了坎薩的性別，坎薩也承認是為了騙財而騙婚。目前坎薩被以詐騙罪起訴，根據當地法規，最高恐面臨4年的徒刑。
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