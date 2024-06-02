印尼男與女友拍拖一年結婚　度蜜月才驚揭「老婆是男人」

印尼一名男子透過交友軟件認識同齡的女子坎薩（Adinda Kanza），交往一年後決定結婚，但每次想發生親密關係時，坎薩都以各種理由拒絕，度蜜月時才發現驚人真相。

聲稱自己父母皆已去世

綜合當地媒體報道，26歲男子AK透過社交網站認識同為26歲的女子坎薩（Adinda Kanza），交往的一年中，二人時常見面，坎薩每次都是穿穆斯林女性的服裝，甚至戴上面紗，再靠着化妝技術，AK從來沒有懷疑過女友的性別。

交往一年後，二人於今年4月在家中簡單舉辦婚禮，並沒有登記，AK也給了對方5公克黃金作為聘金，坎薩則找上當地宗教領袖擔任結婚證人，聲稱自己的父母皆已去世，都是獨自生活，因此沒有家人參加婚禮。