印尼私酒混入驅蚊劑增添風味　11人暢飲後中毒身亡

印尼又傳出有民眾喝到私釀酒中毒致死的意外，18名居民在婚禮宴上飲用非法製造的私釀酒後出現不適症狀，當中有11人不幸死亡。根據當地媒體31日報道，印尼西爪哇省蘇邦國家醫院28日表示，有18人因出現呼吸困難、嘔吐、意識不清等中毒症狀，被送到醫院治療，其中11人死亡。另外有7人還在接受治療，其中1人情況危急。

酒精有機會與驅蚊劑等非食用成分混合

當地警方透露，事發當天，這些人參加了在家中舉行的婚宴，並喝了名為「Oplosan」的私酒。警方於30日以散佈私酒的罪名逮捕銷售該酒的業者，目前正在調查酒裡含有哪些有害成分。儘管印尼的穆斯林人口占絕對多數，但其文化對其他宗教很寬容，因此在大城市很容易買到酒。然而，由於酒類稅率高，導致酒的價格昂貴，當地民眾經常飲用非法生產的私酒。這種私酒通常由酒精和飲品混合而成，但也會與驅蚊劑等非食用成分混合，以創造出獨特的味道。在此過程中，酒中經常會混入工業甲醇等有毒物質，危害人體健康。甲醇被用作溶劑和殺蟲劑的原料，是一種有毒物質，即使少量食用也會導致視力問題。在2018年，西爪哇省萬隆市也有60多人因喝到酒精與驅蚊劑混合而成的私酒而不幸身亡。

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