印尼結婚旅遊產業興起 中東富豪娶「5天短期老婆」陪睡做家務 出境前離婚

印尼近年經濟不景，不少婦女因為生活艱困而參與一種奇特的性愛旅遊產業。此為配圖，與案件無關。(互聯網)

印尼近年經濟不景，不少婦女因生活艱困而參與一種奇特的性愛旅遊產業。她們與來自中東等地的外國富人「短期結婚」以賺取對方的聘金，在婚姻契約期間會提供性服務、做家務等，但當「丈夫」結束旅程回國，雙方便會離婚。

美國《洛杉磯時報》報道，印尼部分地區興起一種標榜為「美滿婚姻」的短期婚姻安排，近年已演變成當地旅遊業的特殊產業。這些旅遊式婚姻通常由專門的仲介機構牽線，將窮困的年輕女子介紹給外籍富豪遊客。撮合好的新人通常在山區度假勝地舉行簡單婚禮，女方會以高額聘金為結婚條件。