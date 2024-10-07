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國際
2024-10-07 17:12:16

印尼結婚旅遊產業興起 中東富豪娶「5天短期老婆」陪睡做家務 出境前離婚

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印尼近年經濟不景，不少婦女因為生活艱困而參與一種奇特的性愛旅遊產業。此為配圖，與案件無關。(互聯網)

印尼近年經濟不景，不少婦女因為生活艱困而參與一種奇特的性愛旅遊產業。此為配圖，與案件無關。(互聯網)

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印尼近年經濟不景，不少婦女因生活艱困而參與一種奇特的性愛旅遊產業。她們與來自中東等地的外國富人「短期結婚」以賺取對方的聘金，在婚姻契約期間會提供性服務、做家務等，但當「丈夫」結束旅程回國，雙方便會離婚。

美國《洛杉磯時報》報道，印尼部分地區興起一種標榜為「美滿婚姻」的短期婚姻安排，近年已演變成當地旅遊業的特殊產業。這些旅遊式婚姻通常由專門的仲介機構牽線，將窮困的年輕女子介紹給外籍富豪遊客。撮合好的新人通常在山區度假勝地舉行簡單婚禮，女方會以高額聘金為結婚條件。

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窮家女走上不歸路

其中，名為Cahaya的女子從17歲起，便被迫踏上這條「旅遊婚姻」的不歸路。這些來自中東的「丈夫」往往是年長的富豪遊客，她第一段「婚姻」，是嫁給一名50多歲的沙地阿拉伯男子，換取850美元(6,600港元)聘金。扣除中介機構和婚禮主持人的收費，Cahaya只拿到一半錢。除了提供性服務，她還須承擔部分家務。然而，這段短暫婚姻只維持5天，富豪搭機返國前便會離婚。

印尼的合法結婚年齡為19歲，「旅遊婚姻」的新娘往往是未成年少女，明顯是違法。(互聯網)

印尼的合法結婚年齡為19歲，「旅遊婚姻」的新娘往往是未成年少女，明顯是違法。(互聯網)

為何執法困難？

印尼的合法結婚年齡為19歲，「旅遊婚姻」的新娘往往是未成年少女，明顯是違法，而這種剝削女性的現象在穆斯林社群中較為普遍，其背後的宗教因素使得執法更加困難。

儘管法律明文禁止未成年婚姻，但許多人認為政府不應干涉宗教事務，因此執法單位在取締如「臨時婚姻」等違法行為時面臨重重阻力，無法有效保護年輕女性的權益。

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