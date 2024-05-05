印尼蘇拉威西島暴雨成災　洪水及泥石流奪14命　毁逾1800間房屋

受暴雨侵襲，印尼蘇拉威西島（Sulawesi）多地發生洪水和泥石流，造成14人死亡、逾1,800間房屋受損。專家指出，類似的災害在印尼頻繁發生，且氣候變遷加劇了極端降雨的可能性。

據《法新社》與《美聯社》報道，印尼國家抗災署（BNPB）發言人穆哈里（Abdul Muhari）發布聲明指，當地時間3日凌晨1時剛過，南蘇拉威西省（South Sulawesi）盧武（Luwuk）地區發生泥石流。望加錫（Makassar）搜救辦公室負責人貝卡貝爾（Mexianus Bekabel）表示，盧武地區自2日以來因連續降下暴雨導致山體滑坡。

至少13個地區被水和泥漿淹沒

報道稱，洪水導致至少13個地區被水和泥漿淹沒，超過1,800間房屋受損，1,300多個家庭受影響。其中有42棟房屋被沖垮，4條道路和1座橋樑受損，115人被疏散到清真寺或親戚家中，救援隊使用橡皮艇和其他車輛疏散居民。

穆哈里在另一份聲明中表示，南蘇拉威西省的另一地區3日也發生洪水，造成至少1人死亡、2人受傷。