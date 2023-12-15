印尼警察憑網片闖大學查「5屍命案」　校方解釋尷尬真相：那是大體老師

印尼警方到普瑪瑞大學（UNPRI）棉蘭校區調查學生的惡搞影片時，在一棟大樓的15樓意外發現5具屍體，引發軒然大波。沒想到校方隨後出面澄清，這不是兇殺案的屍體，而是醫學院的「大體老師」。

事發原因是一群大學生拍了影片表示在校園內發現2具屍體，雖然隨後他們上傳了道歉影片承認影片是造假惡搞，但仍驚動警方。本月11日晚間，印尼警方前往普瑪瑞大學棉蘭校區進行搜查。

身上出現皺紋還有透明液體

據《BBC》報道，警方表示一開始學校的工作人員試圖阻止警方，不願配合調查，但最後他們仍是進入校園，直奔據稱發現屍體的某大樓的9樓。

到了現場，卻沒有發現任何屍體；然而在第二天，竟然在15樓找到4男1女共5具遺體，據警方表示，這5具遺體堆放在一處像是浴缸的地方，身上出現皺紋，還有一點透明的液體。