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國際
2023-12-15 13:15:21

印尼警察憑網片闖大學查「5屍命案」　校方解釋尷尬真相：那是大體老師

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印尼警察憑網片闖大學查「5屍命案」　校方解釋尷尬真相：那是大體老師

印尼警方到普瑪瑞大學（UNPRI）棉蘭校區調查學生的惡搞影片時，在一棟大樓的15樓意外發現5具屍體，引發軒然大波。沒想到校方隨後出面澄清，這不是兇殺案的屍體，而是醫學院的「大體老師」。

事發原因是一群大學生拍了影片表示在校園內發現2具屍體，雖然隨後他們上傳了道歉影片承認影片是造假惡搞，但仍驚動警方。本月11日晚間，印尼警方前往普瑪瑞大學棉蘭校區進行搜查。

身上出現皺紋還有透明液體

據《BBC》報道，警方表示一開始學校的工作人員試圖阻止警方，不願配合調查，但最後他們仍是進入校園，直奔據稱發現屍體的某大樓的9樓。

到了現場，卻沒有發現任何屍體；然而在第二天，竟然在15樓找到4男1女共5具遺體，據警方表示，這5具遺體堆放在一處像是浴缸的地方，身上出現皺紋，還有一點透明的液體。

當時北蘇門答臘省警察公共關係負責人瓦胡迪 （Kombes Hadi Wahyudi）還表示，警方已請法醫實驗室來調查他們發現的屍體，並請校方給出交代，包括屍體從何而來以及他們的身分。

來源都有相當嚴格的規範

對此，普瑪瑞大學棉蘭分校醫學院表示，這5具屍體才不是謀殺受害者，而是用於醫學教育目的的屍體，也就是俗稱的「大體老師」，提供給學生做為解剖實習之用。事實上，醫學院中多數都有大體老師，而其來源都有相當嚴格的規範。而大體老師也不會永遠待在解剖室中，學校必須在最後為他們好好安葬。

對於這次的烏龍，院方對警方的行為感到遺憾，並表示警方在搜查時，從未正式要求校方提供訊息，此舉是「缺乏協調的行為」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

預防失智，打麻雀等5招腦力運動（am730製圖）

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