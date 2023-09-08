印尼雅萬高鐵開通　總理李強試乘稱「鋪就融合開放共富之路」

記者李宗芳／綜合報道

印尼合作建設「雅萬高鐵」7日開通運行，雅加達至萬隆最快車程時間由3.5小時大幅縮短至40分鐘，正在當地出席東盟峰會的國務院總理李強，前一天下午搶先試乘，大讚高鐵鋪就的是一條融合之路、開放之路、共富之路。

據《新華社》消息，當地時間9月6日下午，李強考察中印尼合作項目雅萬高鐵，由印尼對華合作牽頭人、統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan），交通部長布迪（Budi Karya Sumadi）陪同考察。

稱會為沿線經濟發展賦能

李強指出，作為東南亞首條高速鐵路，雅萬高鐵是中國和印尼共建「一帶一路」合作旗艦項目，是地區發展中國家攜手邁向現代化的成功範例。雙方要確保高鐵高標準開通、高質量運營，為印尼和地區現代化建設注入強勁持久動力。

李強隨後試乘雅萬高鐵並考察了月台建設情況。他表示，高鐵鋪就的是一條融合之路、開放之路、共富之路，不僅縮短了城市間的時空距離，還會帶動產業結構優化升級，為沿線經濟發展賦能。中方願同印尼分享成熟經驗，共同做好高鐵興業興城這篇大文章。