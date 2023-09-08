印尼雅萬高鐵開通　總理李強試乘稱「鋪就融合開放共富之路」

記者李宗芳／綜合報道
印尼合作建設「雅萬高鐵」7日開通運行，雅加達至萬隆最快車程時間由3.5小時大幅縮短至40分鐘，正在當地出席東盟峰會的國務院總理李強，前一天下午搶先試乘，大讚高鐵鋪就的是一條融合之路、開放之路、共富之路。
據《新華社》消息，當地時間9月6日下午，李強考察中印尼合作項目雅萬高鐵，由印尼對華合作牽頭人、統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan），交通部長布迪（Budi Karya Sumadi）陪同考察。
稱會為沿線經濟發展賦能
李強指出，作為東南亞首條高速鐵路，雅萬高鐵是中國和印尼共建「一帶一路」合作旗艦項目，是地區發展中國家攜手邁向現代化的成功範例。雙方要確保高鐵高標準開通、高質量運營，為印尼和地區現代化建設注入強勁持久動力。
李強隨後試乘雅萬高鐵並考察了月台建設情況。他表示，高鐵鋪就的是一條融合之路、開放之路、共富之路，不僅縮短了城市間的時空距離，還會帶動產業結構優化升級，為沿線經濟發展賦能。中方願同印尼分享成熟經驗，共同做好高鐵興業興城這篇大文章。
鐵路原定最早2019年通車
據《人民網》報道，記者從中國國家鐵路集團獲悉，雅萬高鐵7日開通運行，10月初，將正式售票開始商業運營。雅萬高鐵線路全長142.3公里，最高運行時速350公里，共設4座車站，採用時速350公里復興號中國標準動車組先進成熟技術，適應印尼運行環境和線路條件，融合印尼本土文化設計製造，每列動車組編組8輛，設VIP、一等、二等座席，總定員601人。
鐵路原定最早2019年通車，但因為成本上升和新冠疫情等因素影響多次延後。
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