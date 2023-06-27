印尼電視台AI主播報新聞惹議 學者：AI沒良知無法呈現新聞道德

印尼主流電視台「TV One」近日推出3名AI虛擬新聞主播，她們能透過系統轉換，以印尼語、英語、中文等語言報道新聞，噱頭十足引發熱議。有學者指，若沒足夠管理與配套，將對社會造成危險。

AI女主播代表印尼三大種族

「TV One」4月推出的3名AI新聞女主播，分別為爪哇人、華人和東印尼人，代表印尼的不同族群，之後新增多位AI男主播。科技媒體「Rest of World」報道，AI主播娜迪拉(Nadira)以完美且標準的英語，播報有關泰國大選的消息，更早前，她曾以印尼語報道東南亞運動會的盛況。

女主播原型激讚AI拍檔「幫到手」

報道形容，「娜迪拉聰明且專業的表情永遠不變，加上頭上的頭巾可謂完美無缺」。原來，它是由現實中的印尼主播印迪(Fahada Indi)所仿造。印迪在「TV One」工作約4年，娜迪拉的聲音、表情和動作均是模仿她而成，舉手頭足都有其影子。

印迪認為，能使用AI技術是「榮耀」，且對她有很大幫助，娜迪拉可以讓她不用到電視台就能報道新聞，她能和娜迪拉一起合作。例如，當她到印尼不同地方採訪時，娜迪拉可以在錄影棚以她的聲音和手勢做報道，並配合各種語言向公眾播報新聞。