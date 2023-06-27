印尼電視台AI主播報新聞惹議 學者：AI沒良知無法呈現新聞道德

印尼主流電視台「TV One」近日推出3名AI虛擬新聞主播，她們能透過系統轉換，以印尼語、英語、中文等語言報道新聞，噱頭十足引發熱議。有學者指，若沒足夠管理與配套，將對社會造成危險。
AI女主播代表印尼三大種族
「TV One」4月推出的3名AI新聞女主播，分別為爪哇人、華人和東印尼人，代表印尼的不同族群，之後新增多位AI男主播。科技媒體「Rest of World」報道，AI主播娜迪拉(Nadira)以完美且標準的英語，播報有關泰國大選的消息，更早前，她曾以印尼語報道東南亞運動會的盛況。
女主播原型激讚AI拍檔「幫到手」
報道形容，「娜迪拉聰明且專業的表情永遠不變，加上頭上的頭巾可謂完美無缺」。原來，它是由現實中的印尼主播印迪(Fahada Indi)所仿造。印迪在「TV One」工作約4年，娜迪拉的聲音、表情和動作均是模仿她而成，舉手頭足都有其影子。
印迪認為，能使用AI技術是「榮耀」，且對她有很大幫助，娜迪拉可以讓她不用到電視台就能報道新聞，她能和娜迪拉一起合作。例如，當她到印尼不同地方採訪時，娜迪拉可以在錄影棚以她的聲音和手勢做報道，並配合各種語言向公眾播報新聞。
學者從道德角度分析
然而，有學者對AI主播感到擔憂。巴查查蘭大學(Padjadjaran University)新聞系講師丹迪(Dandi Supriadi)表示，新聞工作者必須在道德與倫理上負很大責任，這是AI人工智能技術無法具備的。
他說：「新聞業的道德不能以語言形式或機械邏輯來呈現。規範、倫理和道德不僅是『對與錯』的問題，因此雖然AI已大範圍在新聞業中使用，但要使用到多大程度仍需評估。」
AI若不受人類控制 將造成社會混亂
丹迪指出，AI的構建方式是由工程人員注入程式，雖然能發展出接近人類的思維，但它沒有知覺也沒有良知，「AI主播無法證明能符合大眾的道德及規範，因為道德和規範是由人類的良心所建立，和數學不同。因此，如果我們讓AI不受人類控制地做任何事情，將會造成社會混亂。」
AI勢不可擋
丹迪認為，新聞機構使用AI勢不可擋，AI主播的出現只是時間問題，這的確能解決人類在報道時出錯的問題，但必須要由人類管理，至於要多大程度的使用它，以及如何控制它，將是關鍵。
他說：「我們不能讓人類依靠AI取代他們的人性。無論技術有多好，有多複雜，有很多事情必須依靠人類的良知與道德。」