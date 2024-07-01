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國際
2024-07-01 18:13:11

印尼青年羽毛球錦標賽 中國隊17歲小將張志傑猝死

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張志傑

17歲中國隊男單選手張志傑作賽期間突然暈倒，送院搶救無效。(互聯網)

昨晚於印尼舉行的亞洲青年羽毛球錦標賽，17歲中國隊男單選手張志傑與日本隊作賽期間突然暈倒，送院搶救無效離世。引發內地全網關注和熱議。

印尼羽協：心臟驟停

內媒引述亞洲羽球聯合會的通報稱，張志傑是在比賽中暈倒，送院後醫治無效於當地時間晚上11時20分離世。通報又指，張志傑暈倒後獲現場醫生和醫療團隊救治，並在2分鐘之內由現場等候的救護車送往醫院。印尼羽協周一召開記者會交代詳情，指醫療團隊即場對張志傑進行治療，再用救護車送往附近的醫院，隨後再轉送日惹的主要政府醫院，兩間醫院一致認為張志傑心臟驟停死亡。

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張志傑 張志傑 張志傑 張志傑

疑似姊姊網友質疑救治不當

有疑似張志傑姊姊的網友在微博發文，質疑現場救治不及時。從一段片長2分45秒的現場影片看，張志傑與日本選手對戰陷膠著，張志傑被對手追回一分，兩人比分11平手。被對手追平後，張志傑走動擦汗，並未看出有異樣，隨後將羽毛球傳給對手準備接發球，可就在這時他突然向前倒地，視頻時間為0分27秒，隨後身體開始抽搐。

段片顯示0分34秒時，一名身穿紅色T恤、疑似張志傑教練的男子走進場內觀察。張志傑當時還有知覺，抬起了頭，還有用手撐地的動作，可是未能起身。隨後，裁判示意紅衣男子離場，後者離場後馬上呼叫醫療人員。1分07秒，醫療人員進入場內，為張志傑簡單檢查；2分06秒擔架被送入場內，2分13秒醫療人員示意來幫手，接著2名義工和4名醫療人員一起將張志傑抬上擔架；2分26秒，張志傑被抬離場地。

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醫生：符合運動性猝死情況

內媒訪問了一名醫院急診科醫生，他稱「從影片看，張志傑在無接觸的情況下倒地抽搐，隨後送醫後意外身亡，基本上符合運動性猝死的情況。」張志傑0分27秒倒地，到2分26秒被抬出場地，這2分鐘內，現場醫療人員並未對他進行心肺復甦等急救措施。醫生指，救援反應確實有些遲緩。運動性猝死最關鍵的，就是第一時間搶救。現場醫療人員在判斷球員失去知覺之後，應該第一時間按照急救流程做心肺復甦，並使用AED(自動體外去顫器)。另有急診科主任也指，應該抓緊黃金4分鐘急救，然後是一邊做心外壓，一邊送進救護車，可現場沒有做到。

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