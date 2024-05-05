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國際
2024-05-05 18:40:42

印尼魯仰火山爆發 義工無懼危險返回島嶼拯救遭遺棄寵物(有片)

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義工在島上救回燒傷的小狗。(互聯網)

義工在島上救回燒傷的小狗。(互聯網)

印尼義工進入一個近日有火山猛烈爆發的偏遠島嶼進行危險的救援任務，成功救回一隻全身燒傷、滿是水泡的被遺棄狗狗。

上月16日以來，印尼最北端的魯仰火山(Mount Ruang)已爆發6次以上，迫使島上數千居民撤離，或需永久移居別處。德國之聲(DW)報道，當地人逃離時，一隊動保義工大膽搭船前往仍處於最高警報級別的火山執行任務，援救山腳下被遺棄的寵物。

31歲的義工Laurent Tan表示：「我們知道牠們(動物)仍留在那裡，既然知道牠們還活著，為甚麼要讓牠們死去？」

義工在島上救回被遺棄的燒傷小狗。(互聯網) 義工在島上救回被遺棄的燒傷小狗。(互聯網) 義工在島上救回被遺棄的小狗。(互聯網) 義工在島上救回被遺棄的小狗。(互聯網) 義工給小狗餵水餵食物。(互聯網) 獸醫檢查小狗身體狀況。(互聯網) 義工之前救回寵物狗，有主人聯絡他們，要接回小狗。(互聯網) 義工之前救回寵物狗，有主人聯絡他們，要接回小狗。(互聯網) 魯仰火山猛烈爆發，島上建築物損毀。(路透社) 魯仰火山猛烈爆發，居民於碼頭等候乘船撤離。(路透社) 魯仰火山猛烈爆發，居民於碼頭等候乘船撤離。(路透社) 魯仰火山猛烈爆發，島上建築物損毀。(路透社) 魯仰火山猛烈爆發，居民撤離，有狗隻遭遺棄。(路透社) 魯仰火山猛烈爆發，部分地方變成焦土。(路透社) 魯仰火山猛烈爆發，島上建築物損毀。(路透社)

搭6小時渡輪前去救援

Laurent Tan是北蘇拉威西首府萬鴉老市(Manado)兩間動物收容所的負責人，也是火山爆發後，多次乘坐6小時渡輪前往魯仰附近塔古蘭當島(Tagulandang)8名義工之一。行動中，他們從島上被火山灰覆蓋的房屋裡，救回一隻小狗、一隻白貓和一隻熱帶鳥。

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