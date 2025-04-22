印尼Jatim Park 1樂園傳意外　13歲少年搭「大鐘擺」被甩飛墜地骨折

印尼知名遊樂園「東爪哇樂園1號園區」（Jatim Park 1）日前驚傳傷人意外，一名13歲少年搭乘「大鐘擺」設施時慘被甩飛出去，整個人從數米高空墜落導致骨折，恐怖過程全被拍了下來，看得人冷汗直流。

少年疑因安全帶脫落從約2米高度墜落

綜合印尼《detiknews》等外媒報道，該宗事故發生在本月8日下午4時許，網傳影片中可以清楚看到一名少年懸掛於已鬆脫的安全帶上，整個身體隨著高速擺動的設施劇烈晃動，最終被甩出遊樂設施，摔落地面。

報道指出，傷者為現年13歲在MTsN 1馬朗市就讀的男學生，在搭乘該園區內的「360度鐘擺」（Pendulum 360）設施時，疑因安全帶脫落，從約1.5至2米的高度墜落，造成右臂和右腿骨折，工作人員見狀隨即將人先帶至園內醫務室進行初步處理，後轉送至大醫院接受進一步治療。