印巴衝突｜印巴邊境互轟至少38名平民死亡 兩國20年來最嚴重軍事衝突(更新)

【19:26更新】印度周三(7日)對巴基斯坦發動空襲後，雙方在有領土爭議的克什米爾邊境地區交火，至少38名平民死亡。這是印巴20年來爆發的最嚴重軍事衝突。

巴基斯坦表示，印度空襲並在邊境開火，造成26名平民死亡，其中21人在空襲中喪生，包括4名兒童，另有5人在邊境遭槍殺。印方則指，巴基斯坦炮擊導致至少12名平民喪生。

巴基斯坦國防部長阿西夫(Khawaja Muhammad Asif)指，印度總理莫迪發動襲擊是為了提高他在國內的支持度，巴方「報復行動已展開，我們很快就會算清這筆帳」。軍方發言人表示，5架印度戰機被擊落。印軍方消息指，3架印度戰機在印度境內墜毀。