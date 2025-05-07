印巴衝突｜印度開火釀8死　巴方稱擊落戰機俘虜印度士兵(有片)

印度聲稱巴基斯坦越境向克什米爾地區的村莊開火，凌晨向巴方的恐怖主義設施展開軍事行動，發動導彈攻擊，造成至少8死25傷的損失。巴基斯坦則指，已經擊落5架來襲的印度戰機，並俘虜了印度士兵。

印度軍方表示，對巴基斯坦與巴控喀什米爾地區內的9處「恐怖主義基礎設施」發動導彈攻擊。巴基斯坦總理夏巴茲譴責襲擊是戰爭行為。巴基斯坦國防部長阿西夫(Khawaja Muhammad Asif)則稱，巴方擊落5架印度戰機及1架無人機，並俘虜印度士兵。軍方就指，印方對巴基斯坦境內6個不同地點發動攻擊，規模最大的攻擊發生在旁遮普省，多座清真寺被擊中，死者中至少包括2名只有2歲及3歲的兒童。巴基斯坦關閉全國領空48小時，取消所有航班，首都伊斯蘭堡在內的主要城市進入緊急狀態，全國停課。