印巴衝突｜印度陣風戰機傳遭殲10擊落　胡錫進：展中國軍事實力

巴基斯坦6日宣稱擊落5架印度軍機，其中包括3架法國製造的「陣風」戰機。內地官媒《環球時報》前總編胡錫進7日指出，若消息屬實，將意味巴軍使用的中國製造防空系統對印度使用的其他大國武器系統的壓倒性實戰勝利。 據CNN7日引述一名法國高級情報官員說法， 巴基斯坦擊落1架印度空軍（IAF）的「陣風」戰機 ，這是法國製造的先進戰機首次在戰鬥中損失。 印度官員尚未回應 據報道， 印度軍方6日對巴基斯坦發動軍事行動，巴基斯坦隨後宣稱擊落5架印度軍機，其中包括3架法國製造的「陣風」戰機、1架米格-29戰機和1架蘇-30戰機。此外，1架「蒼鷺」無人機也被擊落。

CNN指印度官員尚未對此說法作出回應， 法國當局正在調查一夜之間是否有多架 「陣風」戰機 被巴基斯坦擊落。 內地官媒《環球時報》前總編胡錫進7日撰文稱：「如果消息最終大致確認，這是巴軍使用的中國製造防空系統對印度使用的其他大國武器系統的壓倒性實戰勝利，也是世界衡量中國軍事實力的一把可信尺子。」

「梟龍」為殲10外貿版 胡錫進指出，巴基斯坦之前曾購買美國的F16，但後來美國質疑巴基斯坦與「恐怖主義」有聯繫，停止了對巴軍事合作，巴基斯坦軍事現代化全面轉向中國。