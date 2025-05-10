印巴衝突｜巴基斯坦對印度空襲展開報復　印度封鎖32座機場至15日(有片)

印度與巴基斯坦軍事衝突持續。巴基斯坦軍方指，印度星期六凌晨向三個巴基斯坦空軍基地發射導彈，其中一個基地位於首都伊斯蘭堡附近城市拉瓦爾品第。軍方指，大部分導彈已被攔截，同時批評印度的侵略行為。巴基斯坦軍方已對印度的挑釁行為展開報復。
巴基斯坦陸軍凌晨指，印度由旁遮普邦發射6枚彈道導彈，大部分導彈已被攔截，全部都在印度境內墜落，所有巴方空軍資產安全。巴基斯坦國營電視台報道，軍方已對印度的挑釁行為展開報復，針對印度境內多個目標採取行動，打擊範圍覆蓋印度全國多個區域。軍方指，首輪行動已經打擊了印度旁遮普邦的一處導彈儲存設施、一個空軍基地和一個機場，形容是「以眼還眼」，打擊印度向巴基斯坦發射導彈的設施。當局又由凌晨3時起關閉空域，禁止所有民航客機進入，直至周六中午。
網上影片拍攝到巴基斯坦位於拉瓦爾品第的努爾汗空軍基地遇襲。
India and Pakistan have launched another round of reciprocal strikes in recent hours. Both sides have now targeted locations of increasing strategic importance. Earlier, India targeted a number of Pakistani airbases. Three in total, most notably Pakistan’s Nur Khan airbase in… pic.twitter.com/YQqEpmAuTN— OSINTdefender (@sentdefender) May 10, 2025
印度封鎖32座機場至15日
印度民航局宣布暫時關閉印度北部和西部32個機場，所有民航航班暫停起降，這些機場包括阿德漢普爾、安巴拉、阿姆利則、阿萬提普爾、巴廷達、普傑、比卡內爾、昌迪加爾、哈爾瓦拉、欣頓和查謨。印度民航局在新聞稿中表示，由於營運原因，關閉時間將從5月9日至5月14日。
印度軍方指，巴基斯坦過去兩日出動超過300架無人機，多次侵犯印度領空，意圖攻擊軍事設施，星期三(7日)以導彈、無人機襲擊印度時，甚至未關閉領空，批評有關做法是以民航機當盾牌，進行攻擊。
七國集團(G7)外長及歐盟發表聯合聲明，呼籲雙方保持最大克制，為局勢降溫，透過對話達致和平。聲明又指，進一步的軍事升級，將會對地區穩定構成嚴重威脅，深切關注雙方平民的安全。
網上影片顯示，印度吉拉特邦阿達尼機場遇襲。
Current situation of Adani Airport in Gujarat India after attacked by Pakistan. #OperationBunyanulMarsoos pic.twitter.com/woxL6lFlXH— Saim Baloch (@spotimon) May 10, 2025