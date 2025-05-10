印巴衝突｜巴基斯坦對印度空襲展開報復　印度封鎖32座機場至15日(有片)

印度與巴基斯坦軍事衝突持續。巴基斯坦軍方指，印度星期六凌晨向三個巴基斯坦空軍基地發射導彈，其中一個基地位於首都伊斯蘭堡附近城市拉瓦爾品第。軍方指，大部分導彈已被攔截，同時批評印度的侵略行為。巴基斯坦軍方已對印度的挑釁行為展開報復。

巴基斯坦陸軍凌晨指，印度由旁遮普邦發射6枚彈道導彈，大部分導彈已被攔截，全部都在印度境內墜落，所有巴方空軍資產安全。巴基斯坦國營電視台報道，軍方已對印度的挑釁行為展開報復，針對印度境內多個目標採取行動，打擊範圍覆蓋印度全國多個區域。軍方指，首輪行動已經打擊了印度旁遮普邦的一處導彈儲存設施、一個空軍基地和一個機場，形容是「以眼還眼」，打擊印度向巴基斯坦發射導彈的設施。當局又由凌晨3時起關閉空域，禁止所有民航客機進入，直至周六中午。