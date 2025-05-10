印巴衝突｜殲10戰機顯身價　專家：料對中國軍備信心大增

研製殲10C的成飛集團母公司「中航工業」8日在微博發布「殲10C機群4K壁紙」。（圖／翻攝自「中航工業」微博）

巴基斯坦當局聲稱8日使用中國製殲-10C戰機成功擊落多架印度戰機，其中包括法國製造的先進陣風戰機，引發全球關注。CNN9日指出，印度和巴基斯坦之間不斷升級的衝突，可能讓世界首次真正看到中國軍事技術在西方面前的實力。

供應巴基斯坦81%進口武器

報道引述斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）的數據顯示，過去5年來，中國供應了巴基斯坦81%的進口武器，這些軍售包括先進戰機、飛彈、雷達和防空系統，專家指出這些裝備在印巴軍事衝突中扮演關鍵角色。