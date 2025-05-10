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國際
2025-05-10 08:30:54

印巴衝突｜殲10戰機顯身價　專家：料對中國軍備信心大增

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研製殲10C的成飛集團母公司「中航工業」8日在微博發布「殲10C機群4K壁紙」。（圖／翻攝自「中航工業」微博）

巴基斯坦當局聲稱8日使用中國製殲-10C戰機成功擊落多架印度戰機，其中包括法國製造的先進陣風戰機，引發全球關注。CNN9日指出，印度和巴基斯坦之間不斷升級的衝突，可能讓世界首次真正看到中國軍事技術在西方面前的實力。

供應巴基斯坦81%進口武器

報道引述斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）的數據顯示，過去5年來，中國供應了巴基斯坦81%的進口武器，這些軍售包括先進戰機、飛彈、雷達和防空系統，專家指出這些裝備在印巴軍事衝突中扮演關鍵角色。

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巴基斯坦外交部長伊沙克達爾（Mohammad Ishaq Dar）證實，巴基斯坦空軍在此次空戰中出動了中國製殲-10C戰機。一名法國國防部消息人士表示，印度確實在此次衝突中損失了至少一架法製陣風戰機。然而，印度方面尚未對巴基斯坦的聲明作出回應，也未承認有任何戰機損失。

印控查謨地區有疑似軍機殘骸冒煙。(美聯社) 印控克什米爾普爾瓦馬地區疑有印度軍機被擊落，房屋及樹木受損。(美聯社) 印控克什米爾地區遭受巴基斯坦炮轟報復，一對父子受傷留醫。(美聯社) 印控克什米爾地區一條村莊遭受巴基斯坦炮轟報復，一名女孩受傷。(美聯社) 印控克什米爾地區有民房被巴基斯坦炮火擊中，屋頂留下大洞。(美聯社)

反映地緣政治重大轉變

CNN指出，這次衝突也反映出區域地緣政治的重大轉變。印度近年來與美國關係日益密切，增加向美國及其盟友購買武器，同時逐步減少對俄羅斯武器的依賴。相對地，巴基斯坦則加深與中國的關係，成為中國「全天候戰略夥伴」。

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清華大學國際安全與戰略研究中心資深研究員、解放軍退役上校周波表示，如果殲-10C確實擊落了法國製造的陣風戰機，這將「極大提升人們對中國武器系統的信心」，特別是考慮到中國已超過40年未經歷過戰爭。他認為：這可能會極大地促進中國在國際市場上的武器銷售。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

其中一架被巴基斯坦擊落的戰機，跌落印控克什米爾。(美聯社) 印控克什米爾普爾瓦馬地區周三發現疑似軍機殘骸。(美聯社) 印控克什米爾普爾瓦馬地區周三發現疑似軍機殘骸。(美聯社) 印控克什米爾普爾瓦馬地區周三發現疑似軍機殘骸。(美聯社) 印控查謨地區有疑似軍機殘骸冒煙。(美聯社) 印控查謨地區發現疑似軍機殘骸。(美聯社)

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