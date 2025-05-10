印巴衝突｜殲10戰機顯身價　專家：料對中國軍備信心大增

巴基斯坦當局聲稱8日使用中國製殲-10C戰機成功擊落多架印度戰機，其中包括法國製造的先進陣風戰機，引發全球關注。CNN9日指出，印度和巴基斯坦之間不斷升級的衝突，可能讓世界首次真正看到中國軍事技術在西方面前的實力。
供應巴基斯坦81%進口武器
報道引述斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）的數據顯示，過去5年來，中國供應了巴基斯坦81%的進口武器，這些軍售包括先進戰機、飛彈、雷達和防空系統，專家指出這些裝備在印巴軍事衝突中扮演關鍵角色。
巴基斯坦外交部長伊沙克達爾（Mohammad Ishaq Dar）證實，巴基斯坦空軍在此次空戰中出動了中國製殲-10C戰機。一名法國國防部消息人士表示，印度確實在此次衝突中損失了至少一架法製陣風戰機。然而，印度方面尚未對巴基斯坦的聲明作出回應，也未承認有任何戰機損失。
反映地緣政治重大轉變
CNN指出，這次衝突也反映出區域地緣政治的重大轉變。印度近年來與美國關係日益密切，增加向美國及其盟友購買武器，同時逐步減少對俄羅斯武器的依賴。相對地，巴基斯坦則加深與中國的關係，成為中國「全天候戰略夥伴」。
清華大學國際安全與戰略研究中心資深研究員、解放軍退役上校周波表示，如果殲-10C確實擊落了法國製造的陣風戰機，這將「極大提升人們對中國武器系統的信心」，特別是考慮到中國已超過40年未經歷過戰爭。他認為：「這可能會極大地促進中國在國際市場上的武器銷售。」
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