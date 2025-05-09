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國際
2025-05-09 15:45:53

印巴衝突｜美國勸交但不會介入　萬斯：根本不關我們的事

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美國副總統萬斯（JD Vance）。（資料圖／美聯社）

美國副總統萬斯（JD Vance）近日接受媒體專訪時表示，對於日益升溫的印巴衝突，美國會尋求緩和局勢，但不會介入，因為美國不會捲入「與我們不關的事」。

衛報報道，美國副總統萬斯近日接受《霍士新聞專訪明言，美國不會介入巴基斯坦和印度之間的衝突 ，並稱無法強迫這兩個擁核大國「放下武器」，因為這件事「從根本來說，不關我們的事」。

「繼續通過外交管道處理此事」

萬斯在專訪中表示：「我們能做的是嘗試鼓勵這些人稍微降溫一點，但我們不會捲入一場根本不關我們的事、也與美國控制能力無關的戰爭。」但他補充指出，美國將「繼續通過外交管道處理此事」。

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「我們的預期是，這不會演變成更廣泛的區域戰爭，甚至是核衝突」萬斯說。「目前，我們不認為這種情況會發生。」

曾稱印度有權報復「恐怖分子」

8日晚間，印度表示已成功擊退由巴基斯坦發動的導彈和無人機襲擊，這代表將兩國之間將掀起最新一輪攻擊。7日凌晨，印度對巴基斯坦的導彈襲擊造成31人死亡。印度聲稱，其目標是「恐怖分子基礎設施」，而巴基斯坦則否認在被襲擊地區有任何恐怖組織活動。

萬斯近期在特朗普政府外交政策方面扮演重要角色，4月他訪問印度時表示，印度有權對「恐怖分子」進行報復，但他強調美國不願事態發展為更大範圍的區域衝突。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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