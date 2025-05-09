印巴衝突｜美國勸交但不會介入　萬斯：根本不關我們的事

美國副總統萬斯（JD Vance）近日接受媒體專訪時表示，對於日益升溫的印巴衝突，美國會尋求緩和局勢，但不會介入，因為美國不會捲入「與我們不關的事」。

據《衛報》報道，美國副總統萬斯近日接受《霍士新聞》專訪明言，美國不會介入巴基斯坦和印度之間的衝突 ，並稱無法強迫這兩個擁核大國「放下武器」，因為這件事「從根本來說，不關我們的事」。

「繼續通過外交管道處理此事」

萬斯在專訪中表示：「我們能做的是嘗試鼓勵這些人稍微降溫一點，但我們不會捲入一場根本不關我們的事、也與美國控制能力無關的戰爭。」但他補充指出，美國將「繼續通過外交管道處理此事」。