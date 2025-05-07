印巴衝突｜逾80名巴方武裝分子喪生 印度：行動節制 未炸巴國軍事設施 不願緊張升級

印度政府周三發聲明表示，因為克什米爾造成26人死亡的恐襲，已精準攻擊巴基斯坦恐怖分子據點，強調行動節制、非升級，沒有將巴基斯坦的軍事設施列為攻擊目標。這反映印度無意讓兩國緊張局勢升級。

印度周三(7日)對上月22日克什米爾旅遊勝地造成26死的恐襲進行報復，轟炸巴基斯坦恐怖分子據點，印媒指約有80多名武裝分子死亡。巴基斯坦事後也開火報復，印軍表示，有3名印度平民喪生。

印度政府在聲明中指，印度軍方展開「辛多爾行動」(Operation Sindoor)，攻擊巴基斯坦和巴基斯坦控制的查謨(Jammu)、克什米爾地區恐怖分子的基礎建設，稱恐怖分子對印度發動的攻擊，就是在這些地方策劃及指揮。

聲明指，9處地點被印軍鎖定為攻擊目標，強調「我們的行動是有重點的、節制的、非升級的，沒有巴基斯坦的軍事設施成為攻擊目標。印度在目標的選擇、任務的執行方式上，都相當克制。」聲明指，採取攻擊行動，是因為早前在帕哈爾加姆發生野蠻的恐怖襲擊。恐襲導致25名印度人、1名尼泊爾人死亡，「我們正履行承諾，對應為這次恐襲負責的人追究責任」。

《今日印度》(India Today)報道，巴哈瓦爾布爾(Bahawalpur)、穆里德克(Muridke)兩個被印度重點轟炸的地方，各有約30名武裝分子喪生，印軍行動至今造成80多名武裝分子死亡。印度展開行動後，巴基斯坦軍方也在邊境實質控制線開火，印方反擊，雙方交火仍在持續，邊境有猛烈炮擊。印軍表示，3名無辜平民喪生，印軍將反擊。

克什米爾恐襲後，印度對巴基斯坦實施連串外交施壓、經濟制裁等，巴方反制，兩國關係趨緊張。最近兩周，印巴在邊境地區幾乎每夜都有使用小型武器的零星戰鬥。周三，印度在全國多地亦舉行演習，加強民眾在敵方來襲時的應變能力。

