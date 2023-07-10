印巴關係｜巴國人妻攜4子女赴印度千里尋真愛 遭懷疑是間諜 丈夫求政府「還我妻兒」(有片)

人生如戲，就像連續劇一樣曲折……一名巴基斯坦人妻透過網絡遊戲找到真愛，帶同子女長途跋涉數千公里偷渡到印度，經歷短暫監禁後終於獲釋，得以跟印度情人雙宿雙棲。因印巴關係長年繃緊，當地村民一開始懷疑她是間諜，最後亦轉為祝福兩人終成眷屬。女子的現任丈夫不忿「戴綠帽」，要求印度政府介入，女子擔心若被遣返，會遭人砸石塊處死。

20多歲的海德(Seema Haider)，2019年透過網絡遊戲認識印度男子米納(Sachin Meena)，兩人互生情愫，今年3月在尼泊爾見面，並私訂終生。

印巴關係｜人妻賣田賣地籌旅費

海德後來變賣田地、籌集旅費，於5月帶著4名子女前往印度。由於印巴兩國關係長期處於敵對緊張，海德只好先到尼泊爾，再搭巴士進入印度，抵達米納的家鄉，投進愛郎懷抱。

令人驚訝的是，她與子女們在沒有旅行證件的情況下，一路暢通無阻，其經歷曝光後，邊境管理漏洞引發關注。