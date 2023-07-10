印巴關係｜巴國人妻攜4子女赴印度千里尋真愛 遭懷疑是間諜 丈夫求政府「還我妻兒」(有片)

人生如戲，就像連續劇一樣曲折……一名巴基斯坦人妻透過網絡遊戲找到真愛，帶同子女長途跋涉數千公里偷渡到印度，經歷短暫監禁後終於獲釋，得以跟印度情人雙宿雙棲。因印巴關係長年繃緊，當地村民一開始懷疑她是間諜，最後亦轉為祝福兩人終成眷屬。女子的現任丈夫不忿「戴綠帽」，要求印度政府介入，女子擔心若被遣返，會遭人砸石塊處死。
20多歲的海德(Seema Haider)，2019年透過網絡遊戲認識印度男子米納(Sachin Meena)，兩人互生情愫，今年3月在尼泊爾見面，並私訂終生。
印巴關係｜人妻賣田賣地籌旅費
海德後來變賣田地、籌集旅費，於5月帶著4名子女前往印度。由於印巴兩國關係長期處於敵對緊張，海德只好先到尼泊爾，再搭巴士進入印度，抵達米納的家鄉，投進愛郎懷抱。
令人驚訝的是，她與子女們在沒有旅行證件的情況下，一路暢通無阻，其經歷曝光後，邊境管理漏洞引發關注。
印巴關係｜鄰居憂間諜滲透
海德與米納同居後，向鄰居謊稱來自印度德里，但終究因口音引起懷疑，鄰居擔心她是間諜進行滲透，於是報警。兩人逃到德里周邊城市大諾伊達(Greater Noida)，但最終在7月4日被捕。
經過多日盤問，兩人於8日獲准交保，好奇的村民湧到他們的住所，爭睹這對新聞人物的真面目。
多家印度媒體周日(9日)引述米納報道，他的家人都已接受海德，請求總理莫迪給予她印度公民身份，他們將以印度教儀式補辦婚禮。
印巴關係｜妻子紅杏出牆 丈夫冒火
另一方面，海德在巴基斯坦家鄉的丈夫正在沙特阿拉伯工作，他在網上發布影片，稱無論是印度教或是伊斯蘭教，都不准許仍未離婚的女子再婚，要求印度政府「把妻兒還給他」。
海德向印度媒體聲稱，她長期遭到家暴，早已在電話中跟丈夫說分手，若被遣返，將被人砸石塊處死，「我寧可死在這裡，也不要回巴基斯坦」。
印巴關係｜鄰居被真愛感動
海德和米納曲折的愛情感動村民，村民的態度也從最初懷疑海德是巴基斯坦間諜，轉為祝福兩人終成眷屬。一名鄰居表示：「如果他們真心相愛，為甚麼不能在一起呢？」
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