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國際
2024-08-14 13:38:47

印度人妻遭酗酒夫綁電單車拖行 痛極求救 驚揭因想做呢件平常事受罰(有片)

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丈夫懲罰妻子，將她綁在電單車車尾拖行。(互聯網)

丈夫懲罰妻子，將她綁在電單車車尾拖行。(互聯網)

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咁野蠻？！印度拉賈斯坦邦(Rajasthan)一名女子被丈夫綁在電單車尾拖行，背部在沙石地上擦磨，痛得她尖叫求救，全程被拍下。可是，現場包括拍攝者在內至少有3人，卻沒人上前制止，而男子懲罰妻子的理由，更令人驚訝。

印度媒體報道，事發於上月，直至本周一(12)影片才於社交網流傳。報道指，丈夫酗酒並毆打妻子，再將她綁在電單車後方，在村裡騎車拖行。女子雙腿被綑綁拖行，背部擦地，痛苦哭叫。現場有34人旁觀，有人拍攝，但沒人向女子施救。

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丈夫在村民面前逞威風

逞威風一陣後，男子終於停車，但只叉腰看著地上的妻子，並沒即時給她鬆綁，反由旁邊一名女子上前照料她，影片就此結束。

丈夫騎電單車拖行妻子，村民視而不見。(互聯網) 丈夫騎電單車拖行妻子，對她懲戒。(互聯網) 丈夫騎電單車拖行妻子，對她懲戒。(互聯網) 丈夫騎電單車拖行妻子，妻子痛苦掙扎。(互聯網) 妻子痛得尖叫。(互聯網) 妻子無助掙扎。(互聯網) 丈夫懲罰妻子逞威風。(互聯網) 丈夫終於停車，妻子飽受折磨。(互聯網) 丈夫終於停車，妻子捲曲在地。(互聯網) 丈夫終於停車，妻子捲曲在地。(互聯網) 妻子受虐後一時未能站起身。(互聯網) 妻子受虐後一時未能站起身。(互聯網) 妻子回過氣。(互聯網) 丈夫叉腰，旁人扶起妻子。(互聯網)

妻子想做平常事就被罰

影片曝光引發網民關注。警方指，32歲男子梅格瓦爾(Premaram Meghwal)涉擾亂治安於周一被捕，其妻暫與親人同住。鄰居指，梅格瓦爾是醉鬼，經常暴力虐妻。警方指，梅格瓦爾平日禁止妻子與村裡的人說話，事發當日，妻子想去探訪姊妹，就惹怒梅格瓦爾，因而受到懲罰。

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