印度人妻遭酗酒夫綁電單車拖行 痛極求救 驚揭因想做呢件平常事受罰(有片)

咁野蠻？！印度拉賈斯坦邦(Rajasthan)一名女子被丈夫綁在電單車尾拖行，背部在沙石地上擦磨，痛得她尖叫求救，全程被拍下。可是，現場包括拍攝者在內至少有3人，卻沒人上前制止，而男子懲罰妻子的理由，更令人驚訝。
印度媒體報道，事發於上月，直至本周一(12日)影片才於社交網流傳。報道指，丈夫酗酒並毆打妻子，再將她綁在電單車後方，在村裡騎車拖行。女子雙腿被綑綁拖行，背部擦地，痛苦哭叫。現場有3、4人旁觀，有人拍攝，但沒人向女子施救。
丈夫在村民面前逞威風
逞威風一陣後，男子終於停車，但只叉腰看著地上的妻子，並沒即時給她鬆綁，反由旁邊一名女子上前照料她，影片就此結束。
妻子想做平常事就被罰
影片曝光引發網民關注。警方指，32歲男子梅格瓦爾(Premaram Meghwal)涉擾亂治安於周一被捕，其妻暫與親人同住。鄰居指，梅格瓦爾是醉鬼，經常暴力虐妻。警方指，梅格瓦爾平日禁止妻子與村裡的人說話，事發當日，妻子想去探訪姊妹，就惹怒梅格瓦爾，因而受到懲罰。
पत्नी के पैर रस्सी से बांधकर बाइक— Rahul Saini (@JtrahulSaini) August 13, 2024
से घसीटा,वीडियो वायरल......!🤦🤦
राजस्थान के नागौर जिले के पांचौडी थाना इलाके में नरसिंहपुरा गांव के रहने वाले प्रेमाराम मेघवाल (28) अपनी पत्नी सुमित्रा (25) को बाइक के पीछे बांधकर घसीट रहा है..!
घटना एक माह पूर्व की बताई जा रही है....!
📸… pic.twitter.com/H3dWzFJeWX