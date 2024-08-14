印度人妻遭酗酒夫綁電單車拖行 痛極求救 驚揭因想做呢件平常事受罰(有片)

咁野蠻？！印度拉賈斯坦邦(Rajasthan)一名女子被丈夫綁在電單車尾拖行，背部在沙石地上擦磨，痛得她尖叫求救，全程被拍下。可是，現場包括拍攝者在內至少有3人，卻沒人上前制止，而男子懲罰妻子的理由，更令人驚訝。

印度媒體報道，事發於上月，直至本周一(12日)影片才於社交網流傳。報道指，丈夫酗酒並毆打妻子，再將她綁在電單車後方，在村裡騎車拖行。女子雙腿被綑綁拖行，背部擦地，痛苦哭叫。現場有3、4人旁觀，有人拍攝，但沒人向女子施救。