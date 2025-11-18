印度人遭賣豬仔往烏克蘭打仗 超過150人上戰場12死16失蹤｜俄烏戰爭

俄羅斯最近被指招攬印度人到烏克蘭打仗，以填補兵源不足。在11月，一批家屬在首都新德里抗議，促請印度政府將他們的親人從俄羅斯帶回國。他們指家人都是被一個地下網絡誘騙他們到俄羅斯，承諾提供合法的工作，但之後卻送他們上戰場。部分人是經學生簽證到俄羅斯，之後卻遭中間人斯騙。根據官方數字，至今有逾150名印度人被俄軍隊招募，目前仍有44人在戰場，另有最少12人死亡和16人失蹤。

俄烏戰爭｜被逼簽俄文合約

法國新聞頻道「法國24」(France 24)稱，最常見的情況是那些印度男子被逼簽署看不懂的俄文合約，然後在受訓不足甚至無受訓下送到烏克蘭戰場。報道指，大部分目前被困在俄羅斯的印度國民根本無意成為僱佣兵。Sonu Kumar在戰場上死亡，其家人說他是持學生簽證到俄羅斯，有中介人說服他延長逗留，並向他承諾提供穩定和薪優的工作。Kumar被告知當保安人員，並不在戰區附近。家人與他最後一次聯絡是在9月3日，他當時說被派往前線，手機不久後被充公。至9月19日，家人收到俄當局在通訊平台Telegram發出的訊息，指Kumar於9月6日失蹤，已找到他遺體。家人接收遺體時，他嚴重燒傷，僅憑電腦掃描確認身份。